Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
O echipă de la granița cu China va juca în grupa Ligii Campionilor. Coșmar pentru europeni, nevoiți să zboare și 8.000 km

Publicat:

Kairat Almaty a reușit marea surpriză și s-a calificat în grupa principală a Ligii Campionilor, după ce a eliminat în play-off campioana Scoției, pe Celtic Glasgow. Micuța formație din Kazahstan, cu lotul evaluat de Transfermarkt la 12 milioane de euro, a obținut biletele pentru cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, după 0-0 în ambele manșe și 3-2 la loviturile de departajare.

Kazahii, în premieră în grupa Ligii Campionilor. Foto Facebook Kairat Almaty
Kazahii, în premieră în grupa Ligii Campionilor. Foto Facebook Kairat Almaty

Campioana kazahă a început drumul în Liga Campionilor încă din turul 1, trecând de Olimpija Ljubljana, după 1-1 în Slovenia și 2-0 în Kazahstan. A pierdut în deplasare cu Kups, 0-2, însă a revenit incredibil în retur și s-a impus cu 3-0.

În turul trei a mai făcut o supriză și a trecut de Slovan Bratislava, după lovituirile de departajare. Acum, kazahii au repetat povestea și sunt în premieră în grupa Ligii Campionilor. Ceea ce se traduce printr-un coșmar pentru echipele cu care va juca acasă, având în vedere că Almaty se află în extremitatea estică a imensului Kazahstan.

Astfel, dacă Real Madrid sau Atletico vor fi trebui să evolueze în capitala Kazahstanului, vor fi nevoite să facă un drum de 8.000 de kilometri, doar dus, și încă pe atât la întors.

Pafos și Bodo/Glimt, în grupa Ligii Campionilor

Nu numai Kairat, a realizat surpriza și s-a calificat în grupa Ligii Campionilor. Pafos (cu Vlad Dragomir om de bază) a eliminat în play-off pe Steaua Roșie Belgrad, după 2-1 în tur și 1-1 în retur (golul ciprioților a fost marcat în minutul 90). Acestora li s-a adăugat Bodo/Glimt, norvegienii fiind învinși cu 2-1 aseară la Graz, dar merg în faza principală grație victoriei cu 5-0 din prima manșă.

Astăzi se decid ultimele formații calificate, după încheierea partidelor Qarabag - Ferencvaros (3-1 în tur), Benfica - Fenerbahce (0-0), Club Brugge - Rangers (3-1) și FC Cpenhaga - Basel (1-1).

Sport

