Cupa Davis: un ungur a executat un serviciu nemaivăzut la tenis. Mișcarea l-a înfuriat pe adversar

La finalul săptămânii trecut au avut loc meciuri în Cupa Davis la tenis (șapte dueluri contând pentru play-off). Pe teren propriu, echipa națională a Ungariei a înfruntat Austria, în fața căreia a cedat, scor 2-3.

Jucătorul maghiar Zsombor Piros (25 de ani, 154 ATP) a devenit viral cu un serviciu neobișnuit în meciul său împotriva austriacului Lukas Neumayer (23 de ani, 173 ATP).

Mișcarea atipică a fost executată în setul doi, la scorul de 3-2 pentru adversar, cu Piros conducând cu 30-15 în game-ul 6, la adăpostul primyul set, câștigat cu 7-5.

Neumayer, complet surprins de lovitura neobișnuită (Piros a servit încet, de parcă a vrut să pună o „scurtă”), a protestat către arbitru, pe fondul huiduielilor venite din partea publicului de la Debrecen. N-a obținut câștig de cauză, punctul revenindu-i maghiarului.

Piros a câștigat meciul, dar austriecii s-au impus cu 3-2 și s-au calificat pentru Final Eight de la Bologna, turneu final programat pentru perioada 18-23 noiembrie. Italia este deținătoarea „Salatierei de Argint” și este calificată din oficiu.

Rezultatele din play-off (optimile de finală)

Japonia - Germania 0-4

Olanda - Argentina 1-3

Ungaria - Austria 2-3

Croația - Franța 1-3

SUA - Cehia 2-3

Australia - Belgia 2-3

Spania - Danemarca 3-2