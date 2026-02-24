Olimpicii de la Milano Cortina s-au întors acasă fără medalii, dar fericiți. Tricolorii vor dublarea premiilor

Olimpiada de iarnă de la Milano Cortina s-a încheiat duminică având Norvegia pe primul loc în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina (6-22 februarie). Națiunea nordică a încheiat competiția cu un bilanț de 18 medalii de aur, 12 de argint și 11 de bronz. Pe locul secund s-au clasat Statele Unite (12-12-9), iar pe poziția a treia a încheiat Olanda (10-7-3), gazda Italia fiind a patra (10-6-14).

Nu mai puțin de 29 țări, inclusiv Bulgaria (două medalii de bronz), au cucerit medalii în cele 116 finale. România a trimis 29 de sportivi la Olimpiada Albă, dar nu a reușit să pună mâna pe vreo medalie. Cel mai aproape de podium a fost cu echipajul de bob-2 masculin, care a terminat pe locul 5. Poziția ocupată de Mihai Tentea și George Iordache la bob-2 masculin a fost cel mai bun rezultat al delegației României din ultimii 34 de ani.

„A fost superb”

Sportivul Mihai Cristian Tentea, care a obținut locul 5 în proba de bob-2 masculin, la Jocurile Olimpice de iarnă, alături de George Iordache, a declarat, luni seara, la întoarcerea în țară, că la Milano-Cortina a fost superb și că va continua pe trendul ascendent.

„A fost superb la Jocurile Olimpice, o experiență extraordinară, pentru că am reușit să obținem cel mai bun rezultat al nostru la categoria asta de competiție. Pentru că noi nici măcar în Cupele Mondiale, unde participă cam aceiași sportivi, nu am reușit un top 6. Așa că este extraordinar că am reușit acest loc 5 la Jocurile Olimpice. În acest moment, dacă am fi avut un bob nou nu am fi reușit o performanță mai bună, pentru că modelele noi sunt deocamdată mai slabe. Eu sunt la a treia participare la Jocuri, voi merge la câte mai pot. După locul 8, acum a venit locul 5... sperăm să continuăm trendul ascendent. Progresul se vede, a fost real. Am arătat ce putem și vom continua să creștem”, a spus Tentea pe Aeroportul ''Henri Coandă''.

Sportivul speră ca premiile acordate de COSR pentru locul 5 de la Milano-Cortina să se dubleze.

„Nu știu de dublarea premiilor, dar dacă așa se aude atunci sperăm să fie adevărat. Ar fi extraordinar de frumos să se dubleze, e prea bine. E devreme, nu ne-am gândit ce o să facem cu banii. Putem să ne apropiem de un bob de 2, măcar la mâna a doua. Un bob nou e undeva la 60.000 de euro, iar cel de 4 persoane e peste 100.000 de euro”, a precizat Tentea.

Colegul său din bobul de 2, George Iordache, a afirmat că după rezultatul de la Milano-Cortina poate să viseze la o medalie peste patru ani.

„Pentru mine a fost prima participare la Jocurile Olimpice, a fost ceva incredibil. Acum putem spune că visăm la o medalie peste patru ani, dar rămâne de văzut dacă vom reuși. Noi am plecat acum cu gândul la un top 10, atât la bob-2, cât și la bob 4. Mă bucur că a fost mai bine”, a explicat Iordache.

Mihai Cristian Tentea și George Iordache au reușit cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice de iarnă din ultimii 34 de ani, locul 5 în proba de bob-2 masculin, la Milano-Cortina.

Acesta fiind cel mai bun rezultat românesc la Jocurile Olimpice de iarnă după 1992 (Albertville), când Ioan Apostol și Liviu Cepoi ocupau locul al patrulea în proba de sanie dublu masculin.

Mihai Tentea și George Iordache au reușit cea mai bună performanță a României la bob după JO din 1972, de la Sapporo.

Singura medalie a României la Jocurile Olimpice de iarnă a fost bronzul câștigat la bob-2 masculin, de Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, în 1968, la Grenoble.

România s-a clasat pe 17 în proba de bob-4, în cele patru manșe evoluând toți cei cinci componenți ai lotului: Mihai Tentea, George Iordache, Constantin Dinescu, Andrei Nica și Mihai Păcioianu.