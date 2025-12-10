Sportivii paralimpici, onorați la Seara Regală, alături de profesori și de elita academică

Sportivii paralimpici, onorați la Seara Regală, alături de profesori și de elita academică0
Seara Regală a celebrat nu doar performanța sportivă, ci și elită academică, profesori de excepție, instituții de educație și organizații civice din România și Republica Moldova.
Impresionanta Sufragerie de Stat a Palatului Regal, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, împreună cu Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia, a găzduit luni, 8 decembrie 2025, ediția a patra a Serii Regale a Curajului Civic, un eveniment dedicat celebrării excelenței prin „Educația: Curaj, Performanță, Civism”.
Au fost recunoscuți:
I. Elevi olimpici internaționali, profesori și instituții de învățământ
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani
Cristina Chiriac – director
Matei Butnaru – aur la Competiția Internațională de Astronomie și Astrofizică, 2025
Loturile de robotică ale României, premiate la Campionatul Mondial de Robotică 2025, Houston, SUA
CSH Timișoara – locul III mondial
Eastern Foxes Ploiești – locul III mondial
Alphatronic Cluj-Napoca – locurile I și II în divizie
TehnoZ Pitești – locurile I și II în divizie
Heart of RoBots Buzău – locul VI și titlul de Căpitan de Alianță
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – coordonare a lotului de astronomie multiplu medaliat cu aur
Lotul României la Olimpiada Internațională de Chimie, Dubai 2025, cu medalii de aur, argint și bronz
Constantin Babuc, multiplu medaliat internațional la biologie, matematică și științe
II. ONG-uri, asociații și fundații dedicate educației și civismului
Asociația pentru Valori în Educație
Asociația Protecția Animalelor Ilfov – platforma ilfovadopta.ro
Fundația Progress
Asociația Obștească „Eco-Răzeni”
III. Puterea exemplului – profesioniști care inspiră
Au fost onorați profesori, artiști, creatori, lideri culturali și educaționali, printre care:
Andreea Ioana Colțiș
Madeline Potter
Vlad Mureșan
Elena Vorotneac
Mariana Harjevschi
Valentina Nafornița
IV. Curaj și civism în slujba comunității
Chris Simion Mercurian & Tiberiu Mercurian – Teatrul Grivița 53
Fundația Filantropică Metropolis – Codin Bogdan Maticiuc, președinte
Recunoașterea regală – un pas înainte pentru mișcarea paralimpică din România.