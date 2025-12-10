Sportivii paralimpici, onorați la Seara Regală, alături de profesori și de elita academică

Seara Regală a celebrat nu doar performanța sportivă, ci și elită academică, profesori de excepție, instituții de educație și organizații civice din România și Republica Moldova.

Impresionanta Sufragerie de Stat a Palatului Regal, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, împreună cu Alteța Sa Regală Principele Radu și Alteța Sa Regală Principesa Sofia, a găzduit luni, 8 decembrie 2025, ediția a patra a Serii Regale a Curajului Civic, un eveniment dedicat celebrării excelenței prin „Educația: Curaj, Performanță, Civism”.

Au fost recunoscuți:

I. Elevi olimpici internaționali, profesori și instituții de învățământ

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Botoșani

Cristina Chiriac – director

Matei Butnaru – aur la Competiția Internațională de Astronomie și Astrofizică, 2025

Loturile de robotică ale României, premiate la Campionatul Mondial de Robotică 2025, Houston, SUA

CSH Timișoara – locul III mondial

Eastern Foxes Ploiești – locul III mondial

Alphatronic Cluj-Napoca – locurile I și II în divizie

TehnoZ Pitești – locurile I și II în divizie

Heart of RoBots Buzău – locul VI și titlul de Căpitan de Alianță

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava – coordonare a lotului de astronomie multiplu medaliat cu aur

Lotul României la Olimpiada Internațională de Chimie, Dubai 2025, cu medalii de aur, argint și bronz

Constantin Babuc, multiplu medaliat internațional la biologie, matematică și științe

II. ONG-uri, asociații și fundații dedicate educației și civismului

Asociația pentru Valori în Educație

Asociația Protecția Animalelor Ilfov – platforma ilfovadopta.ro

Fundația Progress

Asociația Obștească „Eco-Răzeni”

III. Puterea exemplului – profesioniști care inspiră

Au fost onorați profesori, artiști, creatori, lideri culturali și educaționali, printre care:

Andreea Ioana Colțiș

Madeline Potter

Vlad Mureșan

Elena Vorotneac

Mariana Harjevschi

Valentina Nafornița

IV. Curaj și civism în slujba comunității

Chris Simion Mercurian & Tiberiu Mercurian – Teatrul Grivița 53

Fundația Filantropică Metropolis – Codin Bogdan Maticiuc, președinte

Recunoașterea regală – un pas înainte pentru mișcarea paralimpică din România.