Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
Croații pun sare pe rana campioanei României. FCSB încasează umilințe mari, după eșecul cu Dinamo Zagreb. „Un adversar nedemn/ Românii au fost subordonați”

Publicat:

FCSB a suferit o înfrângere categorică în confruntarea cu Dinamo Zagreb, scor 1-4, în runda a 7-a din Europa League.

Elias Charalambous Foto/Sportspictures
Elias Charalambous Foto/Sportspictures

Formația croată a tranșat meciul prin reușitele lui Monsef Bakrar, care a deschis scorul rapid, urmat de dubla lui Dion Beljo, și de golul înscris pe final de Sandro Kulenovic. Singura replică a bucureștenilor a venit din partea lui Daniel Bîrligea, care a redus din diferență înainte de pauză.

„FCSB părea o echipă mult sub nivelul calitativ al lui Dinamo!”

La finalul partidei, succesul clar al celor de la Dinamo Zagreb a fost însoțit și de declarații dure. Croații nu și-au menajat adversarii și au subliniat lipsa de valoare a jucătorilor de la FCSB.

Ne-a fost teamă că Dinamo va cădea psihic, dar românilor le lipsește calitatea. Au fost multe de partea lui Dinamo în această seară. Campioana României este în continuare un adversar nedemn pentru echipa lui Mario Kovacevic.

Și totul s-a rezolvat după doar zece minute în care Dinamo a avut un avantaj de două goluri, cu adversarul român în pragul golului. Deși la un moment dat nu părea așa. Pentru că ne temeam de un fel de cădere nervoasă după golul românilor.

Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat. FCSB, până la primul gol, părea o echipă mult sub nivelul calitativ al lui Dinamo. Această neputință a oaspeților în toate fazele jocului a avut un impact extrem de pozitiv asupra încrederii echipei lui Mario Kovacevic!”, au scris croații de la Vecernji.

„Dinamo a zdrobit-o pe FCSB!”

Seară de vis la Maksimir. Dinamo a făcut ce trebuia, a învins-o pe FCSB. Fotbaliștii au jucat un meci extrem de important cu încredere și au dominat, au controlat în mare parte evenimentele de pe teren pe tot parcursul meciului.

Românii au fost subordonați războinicilor albaștri și nu au putut concura cu adevărat serios. Dinamo a zdrobit-o pe FCSB joi, marcând patru goluri, o echipă pe care toți fanii au vrut să o vadă. Căpitanul Misic a jucat superb, dar eroul meciului a fost Dion Beljo, care a înscris de două ori!”, au transmis și cei de la Sportske Jutarnji.

