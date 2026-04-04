Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Cristi Chivu nu s-a abținut, după ce eliminarea Italiei de la Cupa Mondială a fost pusă în cârca jucătorilor de la Inter

Eliminarea Italiei din cursa pentru Cupa Mondială din 2026 a stârnit numeroase reacții, mai ales după eșecul suferit în fața Bosniei, care a trimis „Squadra Azzurra” în afara turneului final, pentru a treia oară consecutiv.

Cristi Chivu Foto/EPA
Partida decisivă, în care mai mulți jucători de la Inter au avut un rol important, s-a încheiat la egalitate după 120 de minute, iar calificarea s-a decis la loviturile de departajare, unde Bosnia s-a dovedit mai precisă.

Momentele-cheie nu au lipsit: Alessandro Bastoni a văzut cartonașul roșu încă din prima repriză, când Italia conducea, iar tânărul Pio Esposito a ratat primul penalty al echipei sale, influențând decisiv deznodământul confruntării.

„Răspunsul lui a fost suficient pentru mine!”

Cristi Chivu a discutat ulterior cu Esposito, fiind interesat dacă decizia de a executa penalty-ul i-a aparținut. Pentru Chivu, simplul fapt că atacantul și-a asumat responsabilitatea într-un moment de maximă presiune a fost un motiv suficient pentru a-i aprecia curajul.

L-am întrebat dacă el a cerut să bată, iar răspunsul lui, care a fost da, a fost suficient pentru mine. Dacă îţi asumi o asemenea responsabilitate, într-un meci atât de important, la o asemenea vârstă, e sucient pentru mine. Va mai rata multe penalty-uri în cariera sa, dar cel mai important lucru este curajul său.

Este un lucru bun pentru Pio, un lucru bun pentru noi, cei care îl antrenăm, dar şi pentru echipa naţională că el şi-a asumat această responsabilitate!, a declarat Cristi Chivu, conform fcinternews.it.

Despre eliminarea lui Alessandro Bastoni

În lumea fotbalului, cel mai mult contează să îţi respecţi coechipierii, munca şi să te respecţi pe tine. Sunt sigur că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar se bucură pentru susţinerea de care a avut parte din partea coechipierilor de la echipa naţională. El a ieşit cu pieptul înainte, într-un moment dificil. A venit şi a dat totul pentru a-şi reprezenta ţara şi pentru a-şi îndeplini visul.

În ciuda problemelor, a tras de el. Ca om de sport care ştie cum e să mergi cu cârje 10 zile, asta înseamnă mult. El şi-a asumat responsabilitatea. Ce contează cel mai mult este că a primit iubire şi respect din partea coechipierilor!, a mai spus Chivu.

