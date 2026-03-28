Cristi Chivu poate da lovitura cu jucătorul care a făcut istorie la Real Madrid, câștigând de 5 ori Liga Campionilor

Inter Milano poate da lovitura cu un transfer răsunător în vara următoare. Cum se va despărți probabil de Hakan Calhanoglu, formația lui Cristi Chivu încearcă să-l convingă pe Casemiro, care și-a anunțat plecarea de la Manchester United.

Aflat în cantonament cu naționalei Braziliei pentru meciul cu Franța (1-2), fotbalistul care a câștigat de 5 ori Liga Campionilor cu Real Madrid a confirmat că va pleca de la United. Clubul englez a anunțat în luna ianuarie că nu-i va prelungi contractul scadent în această vară, iar de atunci sud-americanul ”a rupt norii”, marcând pe bandă rulantă.

Casemiro, ”vânat” și de echipe din MLS

Cu toate acestea, decizia celor două părți e luată: „Sunt încă foarte fericit la Manchester, dar cred că anunțul este acum oficial. Cred cu adevărat că decizia a fost luată și este definitivă. Mă bucur de moment acum. Cred că vor exista unele momente emoționale dificile în aceste ultime meciuri la Manchester United” a declarat Casemiro pentru presa britanică.

Inter încearcă să profite de această oportunitate și să-i aducă lui Cristi Chivu un jucător de bază în fața apărării, mai ales că l-ar lua gratis. Însă italienii au concurență din Major League Soccer, unde brazilianul e drit de Inter Miami sau LA Galaxy.