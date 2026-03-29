Cristi Chivu continuă la Inter. Românul a primit confirmarea de la cel mai înalt nivel al clubului

Cristi Chivu a semnat, în vara anului trecut, un contract pe două sezoane cu Inter. Chiar dacă avea o experiență minimă ca antrenor la seniori, românul a primit încrederea uneia dintre cele mai mari echipe ale Europei, iar reșițeanul a confirmat.

Inter, sub comanda tehnicianului reșițean e lider în Serie A și s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, însă a ieșit deja din Liga Campionilor, competiție în care sezonul trecut nerazzurrii jucau finala. Conducerea clubului a dat asigurări că Cristi Chivu va continua pe banca tehnică a milanezilor, bineînțeles, dacă nu se va produce o cădere uriașă a echipei.

Javier Zanetti, vicepreședinte al grupării lombarde, a fost întrebat despre viitorul românului. "Confirmarea lui Chivu? Da, planul este să continuăm cu el pe termen lung. Suntem fericiți, este primul lui an și se descurcă bine. Inter este încă în cursă pe două fronturi", a declarat fostul mare fundaș, care a jucat la Inter alături de Chivu între 2007 și 2014.

Își va prelungi contractul până în 2029

Cristi Chivu va semna în curând extinderea contractului cu gruparea milaneză cu doi ani, astfel că înțelegerea va fi valabilă până în vara lui 2029. Tuttomercato a notat zilele trecute: "Cristian Chivu își va prelungi contractul cu nerazzurrii până pe 30 iunie 2029. Actuala înțelegere este valabilă până în vara lui 2027, dar șefii clubului i-au pus pe masă un nou contract, cu o mărire de salariu.

Conducerea este încântată de treaba excelentă pe care o face românul și de progresele evidente de la meci la meci și i-a propus o nouă înțelegere. Pe lângă noul contract, valabil până în 2029, salariul său, în prezent de 2,5 de milioane de euro pe an, va crește la 3,5 milioane de euro pe sezon, plus bonusuri. Șefii îi dau credit lui Chivu pentru reconstrucția echipei, care era devastată după sezonul trecut. Pentru patroni, conducere, jucători și chiar pentru fani, doar un antrenor adevărat poate face asta".