Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
Cristi Chivu s-a certat cu un fan al lui Inter. Și-a apărat fotbalistul înaintea duelului cu Cagliari: „Arătați respect"

Publicat:

Cu Cristi Chivu pe banca tehnică, Inter a reuşit să obţină cea de-a doua victorie consecutivă în Serie A, respectiv a treia victorie în actualul sezon al competiţiei interne. Italienii s-au impus în fața celor de la Cagliari, 2-0, în cadrul rundei #5.

Cristi Chivu, antrenor la Inter Milano Foto/EPA
Cristi Chivu, antrenor la Inter Milano Foto/EPA

Inter se situează, cel puțin pentru moment, pe cea de-a cincea poziție în clasamentul campionatului din Cizmă, cu un total de nouă puncte obținute. Gruparea s-a apropiat la trei puncte de Napoli, lider în ierarhie, care va evolua în această seară împotriva celor de la AC Milan, de la 21.45.

Pentru prestația de sâmbătă seară, atât elevii săi, cât și Cristi Chivu, au fost lăudați de către presa din Italia. Tutto Mercato i-a acordat nota 6,5 tehnicianului român.

„Echipa sa, Inter, a jucat cu maturitate, controlând meciul încă din primul minut și fără a-și asuma riscuri în final. Echipa a fost solidă și eficientă, iar victoria i-a permis să urce în clasament. Excelentă gestionare a schimbărilor, în special introducerile lui Dimarco și Pio Esposito!”, au relatat italienii.

Site-ul dedicat exclusiv celor de la Inter Milano i-a oferit o notă și mai mare antrenorului român, și anume, 8.

„Acesta este cu adevărat Inter! Echipa a dominat, a jucat foarte bine și, timp de 70 de minute, a fost un meci unilateral. A sărbătorit cu entuziasm, de teamă să nu piardă totul, dar presiunea ridicată a dus la recuperarea imediată a balonului în treimea adversă. A fost o victorie importantă, iar influența lui Chivu nu a fost niciodată atât de evidentă ca în acest meci!”, au scris cei de la fcinter1908.it.

Înaintea duelului cu Cagliari, Chivu și-a ieșit din minți! A țipat la un suporter

În cadrul unuia dintre antrenamentele premergătoare partidei cu Cagliari, jurnaliștii italieni au scris despre un eveniment controversat, care l-a avut în prim plan pe tehnicianul român.

Cristi Chivu nu s-ar fi abținut și ar fi țipat la unul dintre suporterii de pe marginea terenului. Fanul, nemulțumit, îl agresa verbal pe Lautaro Martinez, impunându-i să marcheze în meciurile oficiale, nu doar la antrenamente.

„Arătați respect sau mergeți la Milanello (n.r. baza sportivă a celor de la AC Milan)!”, a răbufnit Chivu, sărind în apărarea lui Martinez.

„Niente da aggiungere!”

La finalul disputei cu Cagliari, jurnaliștii au reamintit despre episodul cu pricina, iar reacția lui Chivu a fost una cu totul savuroasă.

Cu zâmbetul pe buze, tehnicianul român a replicat simplu: „Niente da aggiungere!/Nimic de adăugat!”.

Chivu i-a dat peste nas suporterului nervos, mai ales că Lautaro Martinez a fost cel care a deschis scorul în disputa cu Cagliari, chiar în minutul 9. Francesco Pio Esposito a fost cel care a marcat cel de-al doilea gol pentru Inter.

Pe data de 4 octombrie, Inter va da piept cu Cremonese, de la ora 19.00, în cadrul etapei #6 din Serie A. Până atunci, formația lui Chivu se va duela cu Silvia Praga, marți, de la ora 22.00, în etapa a doua a grupei unice de Champions League.

