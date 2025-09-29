Moment comic cu Cristi Chivu. Căștile folosite pentru traducere i-au spart urechile și l-au făcut să plângă

Cristian Chivu și al său Inter Milano urmează să fie testat marți seară, ora 22.00, de Slavia Praga, în etapa a doua din faza grupei unice de Liga Campionilor la fotbal.

În prima rundă, vicecampioana Europei a învins în deplasare, 2-0 cu Ajax Amsterdam. În schimb, formația din Republica Cehă a remizat acasă, 2-2 cu norvegienii de la Bodo/Glimt.

La conferința de presă de dinaintea jocului cu cehii, căștile folosite i-au dat bătăi de cap lui Chivu, care i-au țiuit în urechi și l-au făcut să reacționeze, producând zâmbete în sală.

A fost o mică scenetă făcută de antrenorul nerazzurri, care arată că știe și de glumă, într-o perioadă în care toți ochii sunt asupra lui și în care nu toți sunt convinși că este omul potrivit pentru a sta pe banca Interului.

Cristian Chivu și-a pus căștile pentru traducere, dar ceva nu a mers bine, iar un șuierat l-a făcut să întrebe cine a cumpărat căștile.

Reșițeanul a anunțat că între buturi va fi portarul elvețian Sommer și și-a exprimat dorința de a vedea un Inter dominant.