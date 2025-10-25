search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cristi Chivu vorbește cu sufletul: „Sunt român și sunt mândru!”. Napoli-Inter se joacă în această seară, de la 19.00

0
0
Publicat:

Cristi Chivu (44 de ani), cel mai titrat antrenor român din ultima vreme, a dat dovadă de patriotism în cadrul ultimei sale conferințe de presă, premergătoare partidei Inter Milano vs. Napoli, ce se va disputa în această seară, de la ora 19.00.

Cristi Chivu, mândru că este român Foto/Colaj RRC-EPA
Cristi Chivu, mândru că este român Foto/Colaj RRC-EPA

După o carieră fabuloasă în tricoul celor de la Inter, Chivu face senzație, acum, pe banca tehnică a milanezilor. Ovaționat fără oprire de către italieni, tehnicianul nu se sfiește să le aducă aminte că este român, în orice context și la orice oră.

În cadrul conferineței de presă, Cristi Chivu a fost chestionat pe tema carierei sale, atât ca jucător, cât și ca antrenor al milanezilor. O mare parte din viață și-a petrecut-o în Italia, „adoptat” fiind de către lumea fotbalistică din Cizmă.

Fără ezitare, tehnicianul le-a reamintit italienilor de la Tuttosport, pe un ton ferm: „Sunt român și sunt mândru că sunt român!”.

Inter vs. Como se va disputa în Australia. Decizie de ultim moment din partea UEFA: „Am învățat să nu mă plâng!”

UEFA a luat o decizie fără precedent. A permis ca două meciuri din campionatele europene să se joace în afara continentului.

Partida Villarreal - Barcelona, programată pentru decembrie 2025, trebuia să aibă loc la Miami, dar a fost anulată în urma presiunilor din Spania. În schimb, duelul AC Milan -Como se va disputa în Perth, Australia, în februarie 2026, o premieră pentru fotbalul european.

Cristi Chivu a vorbit despre decizia forului internațional.

„Am învățat să nu mă plâng. Nu văd fantome, nu mă plâng niciodată. Pentru că în viață este o risipă de energie să te plângi, să găsești mereu lucrurile negative. Trebuie să vezi și partea pozitivă, dacă există.

Acum, nu depinde de mine, pentru că nu mi se întâmplă mie, dar am jucat un meci amical în Benghazi, Libia și nu m-am plâns, am mers acolo fericit, pentru că este o ocazie importantă de a arăta că fotbalul este internațional, de a arăta că suntem profesioniști, că avem datoria de a face anumite lucruri.

Apoi, antrenorul și clubul trebuie să gestioneze resursele și nivelul de energie. Poate că vom învăța și să facem lucruri pentru binele echipei, acordându-le câteva zile de odihnă în plus. Pentru că, așa cum am spus mai înainte, cel mai bun antrenament este întotdeauna odihna, mai ales când joci mult. Este responsabilitatea unui manager și a unui club să gestioneze resursele și energia!, a admis antrenorul român, conform sursei citate anterior.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok
digi24.ro
image
Statul anunță ”posibile noi descoperiri” de gaze în Marea Neagră. Studii pentru ”o mai bună înțelegere a opțiunilor” DOCUMENT
stirileprotv.ro
image
Lavinia MILOȘOVICI a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta noastră campioană și ce viciu are, la 28 de ani de la retragerea din gimnastică
gandul.ro
image
Gabriela Firea nu va candida la Primăria Capitalei! Ea atacă deciziile lui Ciolacu: „Cine mi-a săpat groapa a căzut în ea”
mediafax.ro
image
Afacerea de succes, cu care Dan Șucu face bani mulți, a luat o ampoare și mai mare în România. A investit masiv într-un oraș pe care foarte mulți români îl adoră
fanatik.ro
image
Gest misterios: un „prieten” anonim al lui Donald Trump a donat Pentagonului 130 de milioane de dolari pentru plata salariilor
libertatea.ro
image
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
Familia lui Felix Baumgartner a luat decizia, la trei luni de la tragedie: 900.000 de euro!
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați
antena3.ro
image
Ce favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile speciale
observatornews.ro
image
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Cel mai ieftin furnizor de energie electrică din România. Pe cine trebuie să alegi pentru a face economie la curent
playtech.ro
image
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian și nu l-a mai lăsat să termine propoziția: ”Eu sunt român”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tragedie rutieră pe Valea Oltului! O persoană a murit și alte patru au fost rănite în urma impactului dintre două autoturisme
kanald.ro
image
Noua lege pentru creditele de consum: Fără executare silită a contractelor cesionate, restricții pentru creditori și recuperatori, și interzicerea...
playtech.ro
image
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
Prognoza meteo de weekend. ANM anunță ce zone vor fi lovite de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță
click.ro
image
Lupu Rednic ține cură de slăbire, la 56 de ani: „Grăsimea-i bună numai în tigaie!”. Secretul sănătății: un păhărel de horincă și untură de porc de Mangalița. Cât costă dieta?
click.ro
image
Tânăra de 16 ani care a întors toate scaunele la „Vocea României” încă de la primele note. Smiley: „Eu nu am mai auzit niciodată așa ceva”
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești (foto: Primăria Sebeș)
Cine a fost Dorin Pavel, inginerul care a plănuit marile hidrocentrale din România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Acuzată că poartă genți de lux, dar că nu-și ajută tatăl aflat la azil! Ion Cassian o apără pe Irina Columbeanu: „Nu-i duceți grija lui Irinel, are șifonierul plin cu...!”
image
Cine este Bogdan Boitor, noul iubit al Ilincăi Vandici. În ce oraș din România a dus-o pe vedetă în vacanță

OK! Magazine

image
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Poţi vedea litera diferită?