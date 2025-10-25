Cristi Chivu vorbește cu sufletul: „Sunt român și sunt mândru!”. Napoli-Inter se joacă în această seară, de la 19.00

Cristi Chivu (44 de ani), cel mai titrat antrenor român din ultima vreme, a dat dovadă de patriotism în cadrul ultimei sale conferințe de presă, premergătoare partidei Inter Milano vs. Napoli, ce se va disputa în această seară, de la ora 19.00.

După o carieră fabuloasă în tricoul celor de la Inter, Chivu face senzație, acum, pe banca tehnică a milanezilor. Ovaționat fără oprire de către italieni, tehnicianul nu se sfiește să le aducă aminte că este român, în orice context și la orice oră.

În cadrul conferineței de presă, Cristi Chivu a fost chestionat pe tema carierei sale, atât ca jucător, cât și ca antrenor al milanezilor. O mare parte din viață și-a petrecut-o în Italia, „adoptat” fiind de către lumea fotbalistică din Cizmă.

Fără ezitare, tehnicianul le-a reamintit italienilor de la Tuttosport, pe un ton ferm: „Sunt român și sunt mândru că sunt român!”.

Inter vs. Como se va disputa în Australia. Decizie de ultim moment din partea UEFA: „Am învățat să nu mă plâng!”

UEFA a luat o decizie fără precedent. A permis ca două meciuri din campionatele europene să se joace în afara continentului.

Partida Villarreal - Barcelona, programată pentru decembrie 2025, trebuia să aibă loc la Miami, dar a fost anulată în urma presiunilor din Spania. În schimb, duelul AC Milan -Como se va disputa în Perth, Australia, în februarie 2026, o premieră pentru fotbalul european.

Cristi Chivu a vorbit despre decizia forului internațional.

„Am învățat să nu mă plâng. Nu văd fantome, nu mă plâng niciodată. Pentru că în viață este o risipă de energie să te plângi, să găsești mereu lucrurile negative. Trebuie să vezi și partea pozitivă, dacă există.

Acum, nu depinde de mine, pentru că nu mi se întâmplă mie, dar am jucat un meci amical în Benghazi, Libia și nu m-am plâns, am mers acolo fericit, pentru că este o ocazie importantă de a arăta că fotbalul este internațional, de a arăta că suntem profesioniști, că avem datoria de a face anumite lucruri.

Apoi, antrenorul și clubul trebuie să gestioneze resursele și nivelul de energie. Poate că vom învăța și să facem lucruri pentru binele echipei, acordându-le câteva zile de odihnă în plus. Pentru că, așa cum am spus mai înainte, cel mai bun antrenament este întotdeauna odihna, mai ales când joci mult. Este responsabilitatea unui manager și a unui club să gestioneze resursele și energia!”, a admis antrenorul român, conform sursei citate anterior.