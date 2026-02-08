search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
Cristi Chivu a făcut din Inter o mașină de dat goluri. Succes zdrobitor al milanezilor înainte de marele meci cu Juventus

Inter își continuă marșul triumfal din campionat, impunându-se sâmbătă seară cu 5-0 pe terenul celor de la Sassuolo, într-un meci în care a făcut ce a vrut cu defensiva gazdelor. Echipa antrenată de Cristi Chivu este lider în Serie A, la 8 puncte distanță față de AC Milan și are un golaveraj zdrobitor, 57-19.

Bisseck (11), Thuram (28), Lautaro Martinez (50), Akanji (54) și Luis Henrique (89) au punctat pentru milanezi. În minutul 54, la 0-4, gazdele au rămas în 10, după ce Matic a văzut două cartonașe galbene în decurs de câteva secunde, pentru proteste.

Cristi Chivu a primit nota 7,5 din partea celor de TuttoMercatoWeb pentru cum a pregătit partida cu Sassuolo. ”Echipa sa, Inter, face ca meciurile dificile, precum acesta, să pară ușoare. 11 victorii în ultimele 12 meciuri și, mai presus de toate, echipa care obișnuia să joace bine, dar nu putea finaliza, este o amintire îndepărtată. Thuram și Luis Henrique au marcat și ei: ce ți-ai putea dori mai mult?!”, a scris sursa menționată anterior, subliniind că Inter a devenit o mașinărie de înscris goluri sub comanda românului.

Milanezii au punctat de 57 de ori în Serie A, conducând detașat și la acest capitol. Următoarea e Juventus, cu 49 de goluri. Cele mai bune marcatoare din campionatul Italiei se vor întâlni pe 14 februarie (Digi Sport, Prima Sport), un moment al adevărului pentru formația lui Cristi Chivu, care s-a cam împiedicat în fața numelor mari în acest sezon.

Tehnicianul român nu a mai pierdut în campionat de pe 23 noiembrie 2025, când era învins chiar de marea rivală din oraș. Partida cu Sassuolo a fost un prilej pentru golgheterul Lautaro Martinez să urce pe locul 3 în clasamentul all-time al marcatorilor lui Inter, cu 171 de reușite în tricoul nerazzurrilor.

