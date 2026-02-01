Inter defilează în Serie A. Victorie clară a echipei lui Cristi Chivu, dar și un moment delicat pentru antrenorul român

Așa cum era de așteptat, Inter nu a întâmpinat probleme în deplasarea de la Cremonese, meci contând pentru etapa a 23-a din Serie A. Băieții lui Cristi Chivu au învins cu 2-0, distanțându-se de urmăritoarele AC Milan, la 8 puncte, și Napoli, la 9 puncte.

Liderul din Serie A și-a făcut meciul ușor încă din prima repriză, când a marcat de două ori, prin Lautaro Martinez (15) și Piotr Zielinski (31). Apoi a jucat economicos, păstrând formația gazdă departe de buturile lui Sommer. Deși jocul a fost liniștit, s-a înregistrat și un incident regretabil, care ar putea să o coste pe Inter.

Incident creat de suporterii lui Inter

Fanii nerazzurrilor au început să arunce cu obiecte pirotehnice pe teren, unul dintre ele nimerindu-l pe portarul gazdelor, Audero, care a avut nevoie urgentă de intervenția medicilor. Imediat, jucătorii lui Inter și Cristi Chivu, au fugit spre locul incidentului pentru a calma spiritele. Chiar dacă goalkeeper-ul lui Cremonese a putut continua meciul, vicecampioana Europei riscă sancțiuni din partea federației italiene.

Pentru milanezi, urmează miercuri un meci cu Torino, la Milano, în sferturile de finală ale Cupei Italiei, pentru ca apoi în weekend să joace pe terenul unei alte nou-promovate, Sassuolo. După aceea, vin meciuri de foc pentru echipa lui Cristi Chivu: duelul cu Juventus (14 februarie) și turul play-off-ului din Liga Campionilor, cu Bodo/Glimt (18 februarie)