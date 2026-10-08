Crimă șocantă în fotbalul din Bulgaria! Patronul unui club, împușcat cu sânge rece, după ce ar fi intrat pe piața neagră a pariurilor sportive

Ancheta deschisă după asasinarea lui Iliyan Filipov, patronul lui Botev Plovdiv, capătă o dimensiune tot mai controversată. În centrul atenției se află Slavcho Magerov, suspectul reținut în dosar, despre care presa bulgară susține că ar putea oferi anchetatorilor informații despre lumea pariurilor ilegale și despre presupuse meciuri trucate.

Patronul clubului Botev Plovdiv a fost împușcat în cap Foto: Platforma X

Potrivit informațiilor publicate de presa din Bulgaria, Magerov ar fi fost încurajat să colaboreze cu autoritățile și să vorbească despre mecanismele din spatele așa-numitului fotbal negru, în schimbul unei eventuale reduceri a pedepsei, conform standartnews.com. Suspectul ar fi avut, la rândul său, activități importante în zona pariurilor sportive și ar fi dispus de resurse financiare considerabile.

Pariurile, una dintre pistele anchetei

Motivul oficial anunțat de procurori rămâne unul financiar. Anchetatorii vorbesc despre relații financiare nerezolvate între Filipov și Magerov, iar în dosar sunt analizate și legături cu pariurile sportive și fenomenul cunoscut drept „fotbal negru”. Instanța a menționat, de asemenea, existența unor datorii provenite din astfel de pariuri. Ancheta nu este însă închisă. Procurorii verifică în continuare toate pistele și încearcă să stabilească dacă Magerov a acționat singur sau dacă în cazul lui Filipov au fost implicate și alte persoane.

Ce a stabilit instanța în cazul lui Magerov

Iliyan Filipov și Slavcho Magerov s-ar fi cunoscut bine, iar relația dintre cei doi este acum una dintre piesele importante ale anchetei. Partenera lui Filipov l-ar fi recunoscut pe Magerov în zona în care a avut loc atacul, iar imaginile de pe camerele de supraveghere ar fi arătat apoi că acesta a plecat de acolo. Magerov a fost arestat preventiv, iar în fața anchetatorilor ar fi susținut că ultima dată când s-a întâlnit cu Filipov a fost cu aproximativ două săptămâni înainte de asasinat. Polițiștii continuă cercetările și încearcă să afle dacă Magerov a fost singurul implicat sau dacă mai există și alte persoane în acest caz.

Slavcho Magerov, principalul suspect Foto: Platforma X

Cum a fost ucis patronul lui Botev Plovdiv

Iliyan Filipov avea 53 de ani și a fost împușcat mortal în noaptea de 29 spre 30 septembrie, pe proprietatea sa din Plovdiv. Era patronul companiei PIMK, dar și una dintre persoanele importante din fotbalul bulgar, după ce a preluat Botev Plovdiv în vara lui 2025. Filipov s-a implicat în problemele financiare ale clubului și în planurile pentru modernizarea stadionului „Hristo Botev”. Crima a avut loc după meciul Bulgaria vs. Estonia, terminat 0-0. Presa bulgară a vorbit despre o posibilă legătură între partidă și conflictul care a dus la uciderea lui Filipov, însă această variantă nu a fost confirmată oficial.