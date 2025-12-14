Creșteri spectaculoase și scăderi surprinzătoare în cotele de piață ale românilor. Drăgușin, Man și Rațiu, surprizele din Europa

Ca în fiecare final de an, Transfermarkt a publicat ultima actualizare a valorilor de piață pentru fotbaliștii din întreaga lume, incluzând și internaționali români.

Au fost raportate atât creșteri importante, cât și scăderi cauzate de accidentări sau evoluții mai puțin consistente.

Un exemplu notabil este Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham, al cărui preț de piață a scăzut de la 25 la 22 de milioane de euro. Apărătorul a avut o perioadă dificilă, fiind indisponibil pentru joc timp de șase luni din cauza unei accidentări serioase.

Dennis Man, creștere semnificativă

Pe de altă parte, vești bune vin pentru Dennis Man, care se află într-o formă excelentă după transferul său de la Parma la PSV Eindhoven. Evoluțiile solide din Eredivisie au dus la o creștere de 3 milioane de euro a cotei sale, până la 13 milioane.

Și fundașul Bogdan Racovițan, de la Raków și component al naționalei, a beneficiat de o majorare a valorii de piață cu 1,5 milioane de euro, revenind la forma sa optimă după accidentare în campionatul Poloniei.

Rațiu, șef în La Liga

O veste și mai spectaculoasă vine din Spania: Andrei Rațiu își stabilește un nou record personal, cu o cotă care crește de la 12 la 18 milioane de euro. Jucătorul de la Rayo Vallecano devine astfel al doilea român ca valoare de piață, grație evoluțiilor consistente din LaLiga.

De asemenea, Ionuț Radu, portar la Celta Vigo, a înregistrat o creștere semnificativă datorită prestațiilor solide din această parte a sezonului. În schimb, Horațiu Moldovan, rezervă la Real Oviedo, a înregistrat o scădere de 200.000 de euro, ajungând la 2 milioane.

În Grecia, majoritatea jucătorilor români au înregistrat doar ajustări minore. Mățan și Moruțan au scăzut la 2 milioane de euro, cu minusuri de 500.000 și respectiv 400.000, iar Andrei Ivan valorează acum 900.000 de euro. Singurul român care se menține la un nivel ridicat este Răzvan Marin, de la AEK Atena, al cărui preț de piață rămâne de 3 milioane de euro, după ce a marcat un gol recent în Conference League.