Primul gest făcut de Dennis Man după ce antrenorul a spus că n-are condiție fizică și l-a tras pe margine

Dennis Man (27 de ani) a fost titular, la mijlocul săptămânii trecute, în etapa a cincea în UEFA Champions League, la partida Liverpool - PSV Eindhoven 1-4, dar ieri a fost uitat pe bancă în campionatul Olandei, la 3-0 cu Volendam.

După 14 etape, PSV este prima în Eredivisie, cu 39 de puncte, urmată de Feyenoord, 31 de puncte. Trupa din Rotterdam vine la București pe 11 decembrie, pentru duelul cu FCSB, din Liga Europa.

Înainte de meci cu Volendam, antrenorul Peter Bosz a fost întrebat de olandezi de ce nu l-a titularizat pe Man, având în vedere că a aliniat un prim 11 puternic, format majoritar din titulari.

În stilul caracteristic al unui antrenor olandez, Bosz a oferit un răspuns direct și cât se poate de sincer, dând de înțeles că arădeanul nu este pus la punct cu pregătirea fizică și nu poate duce un ritm susținut.

„E unul dintre acei jucători care nu sunt obișnuiți să evolueze de două ori pe săptămână", a spus antrenorul de 62 de ani, potrivit presei din Olanda.

Cu mult timp la dispoziție, Dennis Man a profitat și i-a oferit iubitei inelul de logodnă. Alexandra Ionela a postat câteva imagini pe rețelele de socializare cu inelul primit de la jucătorul naționalei.

„Sunt fără cuvinte... tot ce pot spune este că acest inel a venit în cel mai frumos, natural și simplu mod, atât de plin de emoție și iubire, exact așa cum am fost mereu. Nu aș putea fi mai fericită și nici nu pot exprima în cuvinte ceea ce simt. Ești totul și vei fi mereu”, a fost mesajul postat de Alexandra Ionela pe Instagram.

Cei doi se cunosc de mai bine de un deceniu, din perioada în care Dennis Man evolua pentru UTA Arad. De altfel, Alexandra a câștigat titlul de Miss Arad în 2014.

Man ar urma să revină în primul 11 la PSV pe 6 decembrie, când trupa din Eindhoven merge pe terenul lui Heerenveen, tot în campionat, iar trei zile mai târziu primește vizita celor de la Atletico Madrid, în Champions League.