Cosmin Olăroiu, sfâșiat de durere după ratarea calificării directe la Mondial. Ce urmează pentru naționala lui

Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei din Emiratele Arabe Unite, a oferit o reacție-fulger, imediat după ce echipa lui a fost învinsă de Qatar cu scorul de 1-2, ratând calificarea directă la Cupa Mondială din 2026. Remiza îi era suficientă.

„Simt o mare dezamăgire în urma înfrângerii suferite împotriva Qatarului, însă privim cu speranță spre continuarea visului prin barajul care urmează”, a spus Oli, care a preluat naționala Emiratelor pe 19 aprilie. O pregătise anterior pe Sharjah, tot din Emirate, pe banca căreia a stat timp de 4 ani.

Qatar a deschis scorul în minutul 49, prin Khoukhi. Și-a dublat avantajul prin Pedro Miguel, care a înscris în minutul 74, iar un conflict între fani și jucători a izbucnit pe gazon imediat după. Adil a redus din dezavantaj pentru Emirate în prelungiri, însă nu a mai fost timp pentru golul egalizator. Partida a avut 15 minute de prelungiri.

Adversara echipei lui Cosmin Olăroiu se va alege dintre Arabia Saudită și Irak. Românul va juca primul meci acasă, pe 13 noiembrie, iar returul în deplasare, pe 18 noiembrie.

Echipa care va câștiga barajul va obține un loc dintre cele 6 ale play-off-ului decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial.