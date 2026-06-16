Controversă la Mondial: FIFA a decis soarta arbitrului VAR acuzat că a făcut gesturi naziste pe camerele de transmisie

Arbitrul VAR Shaun Evans, delegat la partida Germania vs. Curacao (7-1), a fost vizat de o controversă după ce un gest făcut înaintea meciului a fost interpretat de unii drept un simbol asociat supremației albe. După analizarea situației, FIFA a concluzionat că nu a existat nicio abatere și a închis investigația.

Incidentul a avut loc înaintea startului meciului din Grupa E a Campionatului Mondial, în timpul prezentării echipei de arbitri. În imaginile surprinse de camerele de televiziune, arbitrul australian a făcut semnul „OK” cu mâna dreaptă, cu cele trei degete îndreptate în jos.

Deși acest gest este folosit în mod obișnuit pentru a exprima acordul sau aprobarea, în anumite contexte și poziții ale mâinii el, a fost asociat de-a lungul timpului cu sloganul „White Power” („Puterea Albă”), promovat de grupări extremiste.

Controversa a fost amplificată deoarece același simbol a fost afișat în 2019 de Brenton Tarrant, autorul atacului armat asupra a două moschei din Noua Zeelandă, soldat cu 50 de morți, în timpul unei apariții în fața instanței. Cu toate acestea, FIFA a stabilit că gestul lui Evans nu a avut nicio conotație extremistă.

„Comitetul Disciplinar Independent al FIFA poate confirma că, după analizarea cazului care îl implică pe arbitrul asistent VAR, Shaun Evans, nu a găsit nicio dovadă de încălcare a Codului Disciplinar!”, a transmis FIFA.

„Aș dori să clarific că nu am făcut intenționat un gest sau un simbol cu mâna pentru a comunica un mesaj, o afiliere, un joc sau o convingere de orice fel!”, a declarat arbitrul, negând orice intenție.