search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bucureștiul vrea să găzduiască finala Ligii Europa la fotbal. FRF a depus dosarul

0
0
Publicat:

Federația Română de Fotbal a depus, luni, prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București, informează FRF pe site-ul său oficial.

Liga Europa, a doua competiție continentală FOTO EPA
Liga Europa, a doua competiție continentală FOTO EPA

Proiectul este susținut de Primăria Municipiului București și Guvernul României, care și-au asumat un rol activ în realizarea acestei candidaturi.

Guvernul României și-a exprimat susținerea totală pentru acest demers, inclusiv prin declararea evenimentului drept unul de interes public și de importanță națională, confirmând importanța strategică a organizării unei finale europene de asemenea calibru pentru sportul românesc și pentru imaginea internațională a țării.

La rândul său, Primăria Capitalei apreciază beneficiile majore pe care găzduirea finalei UEFA Europa League le-ar aduce orașului București și își reafirmă angajamentul de a susține modernizarea infrastructurii. Upgrade-urile necesare sunt în deplină concordanță cu planurile administrației locale de modernizare a Arenei Naționale, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a facilităților sportive ale orașului.

Găzduirea finalei Europa League este privită de Federația Română de Fotbal ca un element declanșator pentru construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, având la bază o viziune integrată: fotbal - comunitate - business - sustenabilitate.

Finala Europa League reprezintă un eveniment sportiv de importanță majoră la nivel european, iar această candidatură subliniază determinarea FRF de a contribui activ la promovarea fotbalului de cel mai înalt nivel, atât în România, cât și pe scena internațională.

UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029 în luna iunie.

Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027.

Arena Națională din București a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012, formația Atletico Madrid câștigând atunci trofeul după victoria cu 3-0 în fața altei echipe spaniole, Athletic Bilbao.

FRF luptă cu pariurile ilegale

La podcastul lui Vlad Mercori, Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF din martie 2004, a recunoscut public existența pariurilor ilegale în fotbalul autohton, confirmând suspiciunile care circulă de ani buni în jurul competițiilor interne.

Băcăuanul a subliniat că FRF, instituție sponsorizată de operatorul de pariuri Fortuna, colaborează cu instituțiile statului și cu organismele internaționale pentru a combate trucarea meciurilor și influențarea rezultatelor prin pariuri ilegale.

Ți-am spus că sunt sincer și răspunsul meu este da, clar, se pariază! Clar avem probleme cu trucarea anumitor meciuri și implicit cu parierea pe propriile meciuri ale unor echipe.

Am spus că sunt un tip corect, onest, dacă vreau să ascund ceva mai degrabă spun că nu știu. Asta e una din marile noastre provocări. Mesajul nostru ca federație este foarte clar în această direcție.

Am declarat un război pentru apărarea integrității jocului de fotbal. Cine are alte idei în cap ar face bine să facă un pas în afara fotbalului cât mai devreme posibil.

În momentul de față, avem în derulare foarte multe audieri în această zonă. Pot să confirm că sunt jucători, antrenori, arbitri care sunt audiați. Nu de primă ligă.

Mai mult decât atât, pot să spun că acest lucru nu se face doar ca urmare a acestui efort al nostru, al Departamentului de Integritate, pe care l-am creat în 2014, pentru că exista doar pe hârtie, ca foarte multe alte departamente. Suntem una dintre țările care avem cea mai bună colaborare cu Poliția și cu Parchetul.

Mai mult decât atât, la nivel de UEFA avem o unitate specială care s-a întărit foarte mult în ultimii ani de „anti match fixing”. Relații instituționale foarte bune, Interpol, Europol”, a spus Răzvan Burleanu.

Practic, avem în zona asta rețele de infracționalitate pe care le descoperim și în alte zone. Aceleași rețele care sunt în trafic de droguri, spălare de bani, prostituție, le regăsești conectate aici. Prin urmare avem arbitri, antrenori, jucători, agenți care sunt implicați în pariuri ilegale.

Acum e rolul comisiilor, în perioada următoare, să demonstreze ceea ce noi, cu sprijinul Poliției, Parchetului și al tuturor partenerilor, am reușit să probăm. O să fie public în perioada imediat următoare. Acum suntem în mijlocul audierilor.

Nici eu, ca președinte, nu am acces la toate aceste informații din dosar, dar vă confirm că integritatea fotbalului e prioritatea noastră zero și indiferent de cine e implicat nu se va bucura de nicio clemență”, a mai spus șeful de la Casa Fotbalului.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
digi24.ro
image
Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă
stirileprotv.ro
image
Comandanții de pușcărie care au semnat permisia lui Abdullah Ataș au fost premiați. Superiorii i-au pus pe lista scurtă cu cei mai merituoși ofițeri
gandul.ro
image
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
mediafax.ro
image
Cutremurător! Cristiano Bergodi a început să plângă în direct vorbind despre mama și tatăl său: „Am ajuns acolo când abia mai respira…”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
libertatea.ro
image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
O cunoscută franciză românească deschide cafenele în Irlanda, Bulgaria și Rep. Moldova: Prima locație din Dublin e inaugurată joi
antena3.ro
image
A evitat gropile şi a ucis o familie pe DN6. Acum 12 zile, şoseaua morţii îşi lua tribut 7 suporteri greci
observatornews.ro
image
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Pensia de urmaș în 2026: cum se împarte când sunt mai mulți copii beneficiari
playtech.ro
image
„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Prezidențialele din Portugalia: socialistul António José Seguro l-a învins pe candidatul de extremă dreapta André Ventura
dailybusiness.ro
image
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete a fost publicată de MJ. Cine vrea funcții la Parchetul ÎCCJ, DNA și DIICOT. Decizia finală, în mâna lui Nicuşor Dan
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
William & Andrew, profimedia 1038532945 jpg
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
Noaptea, ca hoții! Prințul pervers a fost gonit, e umilirea finală. Regele Charles și Prințul William nu mai vor s-audă de el

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal