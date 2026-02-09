Bucureștiul vrea să găzduiască finala Ligii Europa la fotbal. FRF a depus dosarul

Federația Română de Fotbal a depus, luni, prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București, informează FRF pe site-ul său oficial.

Proiectul este susținut de Primăria Municipiului București și Guvernul României, care și-au asumat un rol activ în realizarea acestei candidaturi.

Guvernul României și-a exprimat susținerea totală pentru acest demers, inclusiv prin declararea evenimentului drept unul de interes public și de importanță națională, confirmând importanța strategică a organizării unei finale europene de asemenea calibru pentru sportul românesc și pentru imaginea internațională a țării.

La rândul său, Primăria Capitalei apreciază beneficiile majore pe care găzduirea finalei UEFA Europa League le-ar aduce orașului București și își reafirmă angajamentul de a susține modernizarea infrastructurii. Upgrade-urile necesare sunt în deplină concordanță cu planurile administrației locale de modernizare a Arenei Naționale, contribuind la dezvoltarea sustenabilă a facilităților sportive ale orașului.

Găzduirea finalei Europa League este privită de Federația Română de Fotbal ca un element declanșator pentru construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale și de Est, având la bază o viziune integrată: fotbal - comunitate - business - sustenabilitate.

Finala Europa League reprezintă un eveniment sportiv de importanță majoră la nivel european, iar această candidatură subliniază determinarea FRF de a contribui activ la promovarea fotbalului de cel mai înalt nivel, atât în România, cât și pe scena internațională.

UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029 în luna iunie.

Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027.

Arena Națională din București a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012, formația Atletico Madrid câștigând atunci trofeul după victoria cu 3-0 în fața altei echipe spaniole, Athletic Bilbao.

FRF luptă cu pariurile ilegale

La podcastul lui Vlad Mercori, Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF din martie 2004, a recunoscut public existența pariurilor ilegale în fotbalul autohton, confirmând suspiciunile care circulă de ani buni în jurul competițiilor interne.

Băcăuanul a subliniat că FRF, instituție sponsorizată de operatorul de pariuri Fortuna, colaborează cu instituțiile statului și cu organismele internaționale pentru a combate trucarea meciurilor și influențarea rezultatelor prin pariuri ilegale.

„Ți-am spus că sunt sincer și răspunsul meu este da, clar, se pariază! Clar avem probleme cu trucarea anumitor meciuri și implicit cu parierea pe propriile meciuri ale unor echipe.

Am spus că sunt un tip corect, onest, dacă vreau să ascund ceva mai degrabă spun că nu știu. Asta e una din marile noastre provocări. Mesajul nostru ca federație este foarte clar în această direcție.

Am declarat un război pentru apărarea integrității jocului de fotbal. Cine are alte idei în cap ar face bine să facă un pas în afara fotbalului cât mai devreme posibil.

În momentul de față, avem în derulare foarte multe audieri în această zonă. Pot să confirm că sunt jucători, antrenori, arbitri care sunt audiați. Nu de primă ligă.

Mai mult decât atât, pot să spun că acest lucru nu se face doar ca urmare a acestui efort al nostru, al Departamentului de Integritate, pe care l-am creat în 2014, pentru că exista doar pe hârtie, ca foarte multe alte departamente. Suntem una dintre țările care avem cea mai bună colaborare cu Poliția și cu Parchetul.

Mai mult decât atât, la nivel de UEFA avem o unitate specială care s-a întărit foarte mult în ultimii ani de „anti match fixing”. Relații instituționale foarte bune, Interpol, Europol”, a spus Răzvan Burleanu.

„Practic, avem în zona asta rețele de infracționalitate pe care le descoperim și în alte zone. Aceleași rețele care sunt în trafic de droguri, spălare de bani, prostituție, le regăsești conectate aici. Prin urmare avem arbitri, antrenori, jucători, agenți care sunt implicați în pariuri ilegale.

Acum e rolul comisiilor, în perioada următoare, să demonstreze ceea ce noi, cu sprijinul Poliției, Parchetului și al tuturor partenerilor, am reușit să probăm. O să fie public în perioada imediat următoare. Acum suntem în mijlocul audierilor.

Nici eu, ca președinte, nu am acces la toate aceste informații din dosar, dar vă confirm că integritatea fotbalului e prioritatea noastră zero și indiferent de cine e implicat nu se va bucura de nicio clemență”, a mai spus șeful de la Casa Fotbalului.