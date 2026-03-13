Adrian Sârbu scapă definitiv de dosarul de evaziune fiscală: faptele s-au prescris după 12 ani

Curtea de Apel București a confirmat, la începutul lunii martie 2026, decizia Tribunalului București din iunie 2025 prin care dosarul de evaziune fiscală al lui Adrian Sârbu a fost invalidat și trimis înapoi la parchet. Hotărârea este definitivă, iar efectul ei este unul previzibil: faptele sunt deja prescrise, ceea ce înseamnă că Sârbu scapă de acuzațiile formulate de procurori, potrivit G4media.

În ultimul rechizitoriu, întocmit pe 8 iulie 2024, Sârbu era acuzat de evaziune fiscală de peste 4 milioane de euro în cadrul grupului Mediafax. Conform legii, evaziunea fiscală cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro se pedepsește cu închisoare între 8 și 15 ani, ceea ce încadra faptele în termenul de prescripție de 10 ani prevăzut de articolul 154 din Codul penal.

Cum s-a ajuns la prescripție

Tribunalul București a stabilit anul trecut că faptele comise în 2014 s-ar fi prescris în 2024, însă instanța a reținut că perioada stării de urgență a suspendat cursul prescripției:

„Termenul de prescripție a răspunderii penale, ce a început să curgă la data de 11.08.2014 nu se va împlini la data de 11.08.2024, tocmai ca efect al suspendării cursului prescripției în perioada 16.03.2020 și 14.05.2020, rechizitoriul fiind întocmit la data de 08 iulie 2024, respectiv înainte de împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale”.

Prescripția a intervenit în septembrie 2024

Altfel spus, prescripția nu a intervenit în august 2024, ci în septembrie 2024. Restituirea dosarului la parchet în 2025 și apoi în 2026 a făcut imposibilă continuarea urmăririi penale.

Cazul lui Adrian Sârbu a trecut prin două trimiteri în judecată, două restituiri la parchet și ani întregi de proceduri în camera preliminară.

Adrian Sârbu a fost arestat preventiv în februarie 2015, timp de patru luni, pentru evaziune fiscală, instigare la delapidare și spălare de bani, iar în 2016 Parchetul General l-a trimis în judecată pentru un prejudiciu de 14 milioane de euro. După trei ani de cameră preliminară, Curtea de Apel București a validat rechizitoriul în 2019, însă în 2020 Înalta Curte a decis restituirea dosarului la parchet, constatând nulitatea expertizei financiar‑contabile și neregularități ale acuzațiilor. În 2021, cauza a fost trimisă la DNA pentru conexare, iar în 2024 procurorii anticorupție au emis un nou rechizitoriu, de această dată pentru un prejudiciu redus la 4 milioane de euro. Tribunalul Bucure;ti a invalidat dosarul în 2025, motivând că Parchetul General nu s-ar fi dezînvestit legal când l-a transferat la DNA, iar în martie 2026 Curtea de Apel a menținut această decizie, ceea ce a dus la restituirea cauzei la parchet în condițiile în care faptele erau deja prescrise.

În motivarea Tribunalului București, judecătorii au subliniat:

„Nu există o modalitate legală prin care PÎCCJ s-a dezînvestit (…), neputându-se nici susține că învestirea organului care a emis rechizitoriul în prezenta cauză s-ar fi realizat doar în momentul reunirii dosarului la dosarul (…)”.

Odată cu prescrierea răspunderii penale, singura cale rămasă este recuperarea prejudiciului pe cale civilă. ANAF poate continua demersurile pentru recuperarea sumelor considerate datorate statului, însă procesul penal se închide definitiv.