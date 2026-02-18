FC Argeș n-a mai suportat și s-a plâns la FRF. Trupa piteșteană se teme că i s-a pus gând rău în Superligă

FC Argeș, locul 6 în Superliga de fotbal după 27 de etape, cere publicarea discuțiilor arbitrilor, în caz contrar urmând să se adreseze instanțelor de judecată.

Echipa de fotbal FC Argeș a transmis, marți, o cerere către Comisia Centrală a Arbitrilor și Federația Română de Fotbal prin care solicită publicarea transcrierii înregistrărilor audio cu discuțiile arbitrilor din timpul meciului cu Petrolul Ploiești, pierdut cu 1-2 în urma unei greșeli de arbitraj, eroare recunoscută de conducerea CCA.

Reprezentanții echipei piteștene precizează că în caz contrar urmează să se adreseze instanțelor de judecată.

„Având în vedere prejudiciul sportiv și financiar iminent (potențiala ratare a play-off-ului și pierderea sumelor din drepturile TV), este imperios necesar ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio ale discuțiilor purtate între brigăzile de arbitri de pe teren și oficialii din camera VAR pentru cele două faze incriminate. Considerăm că secretizarea acestor dialoguri în contextul unor erori atât de evidente nu face decât să alimenteze suspiciunile privind lipsa de echidistanță și posibila rea-voință îndreptată împotriva clubului nostru și suspiciunea de implicare a Comisiei Centrale a Arbitrilor în stabilirea ierarhiei Superligii. În ultimele zile, am primit numeroase mesaje de solidaritate din partea reprezentanților altor cluburi din Superligă, care confirmă că vicierea rezultatelor a devenit un fenomen sistemic, nu o excepție. Erorile de arbitraj distorsionează competiția la toate nivelurile. Transparența totală reprezintă unica soluție pentru a demonta suspiciunile privind existența unei 'teme' de arbitraj îndreptate împotriva clubului FC Argeș și a altor cluburi prejudiciate, eliminând totodată spectrul incompetenței sistemice”, precizează documentul citat, publicat pe site-ul oficial al grupării argeșene.

FC Argeș precizează că refuzul de a fi publicate discuțiile dintre arbitrii care au oficiat partida va fi interpretat ca o recunoaștere tacită a vicierii rezultatului.

„Refuzul de a face publice aceste înregistrări va fi interpretat de clubul FC Argeș ca o recunoaștere tacită a vicierii deliberate a rezultatelor și o încercare de mușamalizare. În lipsa acestei dovezi de transparență, ne rezervăm dreptul de a ne îndrepta în instanțele sportive și civile pentru recuperarea integrală a prejudiciului financiar (diferența de bani din drepturile TV, ticketing, sponsorizări etc) de la cei responsabili, folosind refuzul dumneavoastră ca probă a relei-credințe. Către LPF, FRF și EAD: Vă solicităm sprijinul în acest demers. Un produs sportiv a cărui integritate este pusă sub semnul întrebării prin arbitraje controversate își pierde valoarea comercială și credibilitatea în fața consumatorilor. Este în interesul direct al deținătorului de drepturi TV ca ierarhiile să fie stabilite pe criterii strict sportive”, precizează clubul piteștean.

Reprezentanții FC Argeș acuză arbitrii de nerespectarea protocolului sau de rea-voință în două faze controversate petrecute în timpul meciului cu Petrolul Ploiești.

„Suspiciunile noastre rezonabile se îndreaptă către modul de comunicare și colaborare dintre arbitrii din teren și camera VAR, motiv pentru care facem referire la două momente cheie asupra cărora planează suspiciuni de nerespectare a protocolului sau rea-voință:

1. Meciul FC Argeș - UTA (minutul 39): Refuzarea acordării unei lovituri de pedeapsă evidente la faultul comis asupra jucătorului nostru, Robert Marian Moldoveanu (lovit în figură de Florent Gregoire Poulolo). Motivul solicitării: există informații credibile în spațiul public conform cărora arbitrul Andrei Chivulete ar fi fost avertizat din camera VAR să revadă faza, dar a refuzat comunicarea sau vizionarea monitorului, luând decizia pe cont propriu în detrimentul evidenței video.

2. Meciul Petrolul Ploiești - FC Argeș (minutul 86): anularea golului valabil marcat de Roberto Manuel Sierra Gimenez, printr-o decizie precipitată a arbitrului central Radu Petrescu. Motivul solicitării: informațiile vehiculate indică faptul că arbitrul VAR, Iulian Dima, i-ar fi comunicat centralului că nu a existat fault la faza premergătoare, deși regulamentul nu îi permite arbitrului VAR să intervină într-o fază de acest gen”, se mai arată în cererea echipei FC Argeș.

Meciul Petrolul Ploiești - FC Argeș, din cadrul etapei a 27-a a Superligii, desfășurat vineri, s-a încheiat cu victoria gazdelor cu scorul de 2-1.

FC Argeș se află în acest moment pe locul 6 în clasamentul Superligii, ultimul care asigură calificarea în play-off-ul competiției, cu 43 de puncte, unul mai mult decât urmăritoarea sa, FC Botoșani. Aflată pe 10, FCSB are 40 de puncte, cu trei meciuri rămase de jucat din sezonul regular.