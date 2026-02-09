Răzvan Burleanu se pregătește pentru un nou mandat la conducerea FRF. De ce nu-l atinge regula celor trei mandate consecutive

Alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal vor avea loc la mijlocul lunii viitoare. Actualul conducător nu are concurență.

„În 18 martie, de la ora 11:00, va avea loc Adunarea Generală a FRF în cadrul căreia vom organiza alegerile pentru președinția FRF și membrii Comitetului Executiv.

Cu siguranță, eu voi candida. Nu am informații despre un alt posibil candidat. Funcția de președinte nu mai e atât de râvnită pe cât era în trecut.

În momentul de față, au devenit mai râvnite alte funcții de la nivelul Federației Române de Fotbal, adică de selecționer, de director tehnic, de secretar general și așa mai departe”, a declarat azi Răzvan Burleanu.

Oficialul băcăuan nu are concurent. El a alergat de unul singur și la alegerile trecute și va repeta momentul luna viitoare.

Răzvan Burleanu, 41 de ani, se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcția de președinte al instituției, și ultimul, conform statutului federației.

Într-o conferință de presă anterioară, Burleanu a explicat că, deși statutul FRF prevede o limită de trei mandate, regula a fost introdusă în timpul primului său mandat, care nu se ia în considerare.