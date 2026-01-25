Președintele Elveției, după eliberarea proprietarului barului unde au murit 40 de persoane: „Putem înțelege furia”

Preşedintele elveţian Guy Parmelin a adoptat un ton conciliatoriu faţă de criticile din partea guvernului italian în privinţa eliberării din arest a proprietarului barului din Crans-Montana, unde zeci de persoane au murit în urma unui incendiu în timpul petrecerii de Revelion.

„Putem bineînțeles înțelege furia”, a declarat Parmelin pentru ziarul italian Corriere della Sera într-un articol publicat duminică, 25 ianuarie, potrivit Agerpres.

El a atras însă atenţia asupra diferențelor dintre sistemele judiciare ale celor două ţări.

Întrebat care este opinia sa despre faptul că proprietarul barului Jacques Moretti a fost eliberat pe cauţiune, Parmelin a spus că separaţia puterilor în stat şi neintervenţia politicienilor în procesul judiciar sunt foarte importante.

„Nu este sarcina politicienilor să intervină în sistemul nostru judiciar", a spus el.

Guvernul italian a condamnat ferm eliberarea pe cauțiune a lui Moretti, considerând decizia un afront la adresa familiilor victimelor.

Roma s-a declarat „profund revoltată”, în contextul în care șase adolescenți italieni au murit în incendiu. Premierul Giorgia Meloni l-a rechemat pe ambasadorul Italiei în Elveția și a cerut formarea urgentă a unei echipe comune de anchetă, cu implicarea experților italieni.

Jacques Moretti, coproprietar al barului La Constellation, împreună cu soția sa, a fost pus în libertate vineri, 23 ianuarie, după ce a stat două săptămâni în arest preventiv, în urma unei decizii a tribunalul cantonului Valais.

Acesta a fost arestat preventiv pe 9 ianuarie, însă a fost eliberat ulterior condiționat, după plata unei cauțiuni de 215.000 de euro.

El are interdicția de a părăsi Elveția, trebuie să predea documentele de identitate și să se prezinte zilnic la poliție. Avocații victimelor au criticat decizia, acuzând modul în care autoritățile au gestionat cazul.

Ancheta arată posibile nereguli grave: o ușă de serviciu ar fi fost încuiată din interior, iar barul nu a fost supus controalelor de siguranță din 2019.

Incendiul care a izbucnit în noaptea de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana s-a soldat cu 40 de morți și 116 răniți, dintre care 70 sunt în continuare internați. Tragedia a fost provocată de lumânări cu artificii folosite în interiorul barului.