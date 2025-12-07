Cine este Lando Norris, noul campion mondial din Formula 1. Britanicul a crescut cu pasiunea pentru sporturile cu motor

Formula 1 are un nou campion mondial, după ultima cursă a sezonului, cea astăzi - de la Abu Dhabi, câștigată de olandezul Max Verstappen, urmat de australianul Oscar Piastri. Pe 3 a terminat britanicul Lando Norris. El a terminat sezonul cu 423 de puncte, cu două puncte peste Verstappen și cu 10 peste coechipierul Piastri. McLaren e campioană la constructori. După patru victorii consecutive pentru Max Verstappen (Red Bull), Formula 1 și-a încoronat cel de-al 35-a campion: Lando Norris, 26 de ani.

Britanicul, născut în 1999, a condus un McLaren dominant spre victorie la sfârșitul unui sezon dificil, în care a fost în mare parte în urma coechipierului său australian Oscar Piastri. În a doua jumătate a sezonului, însă, Norris a reușit să reducă decalajul pe care îl acumulase inițial.

El a demonstrat că în ultimul an a dobândit suficientă maturitate pentru a rămâne concentrat și alert, chiar și sub presiune. Acest succes permite echipei McLaren să spargă dominația recentă a lui Max și Red Bull: un pilot din echipa Woking nu mai câștigase titlul din 2008, primul titlu al lui Lewis Hamilton.

Născut în Bristol, vestul Angliei, cu tatăl Adam, un antreprenor de succes în domeniul pensiilor, și mama Cisca, de origine belgiană, tânărul Lando a crescut cu o pasiune pentru sporturile cu motor. Prima sa dragoste a fost MotoGP, în prezența unui mare erou, singurul, potrivit lui Lando, care l-a însoțit de-a lungul vieții: italianul Valentino Rossi.

A fost și călare pe cal

Norris a crescut experimentând diverse sporturi, înainte de a ajunge la karting: a început cu echitația, dar nu era pentru el, apoi a trecut la quad-uri, considerate prea periculoase de tatăl său, și apoi la motociclete. În cele din urmă, după ce a fost însoțit de tatăl său, Adam, la Campionatele Naționale Britanice de Karting, la vârsta de 7 ani, a început să experimenteze cursele pe patru roți pe pistă.

A debutat în monoposturi în 2014, diferențiindu-se imediat de mulți alții: în 2017 a câștigat campionatul european de Formula 3, în 2018 a fost aproape de a debuta în Formula 2, învins de George Russell, iar în 2019 a avansat imediat în Formula 1 cu McLaren. Norris aduce astfel echipei britanice o victorie în Campionatul Piloților, un succes pe care nu îl mai obținuse din 2008, când un alt britanic, Lewis Hamilton, a câștigat primul său titlu cu McLaren.

Pasiunile lui Norris

Fiul unei generații de tinere talente crescute pe rețelele de socializare și simulatoare, Norris își reprezintă perfect epoca în Formula 1: un mare fan al curselor simulate, Lando se bucura adesea de streamingul de jocuri pe Twitch cu colegii și prietenii, mai ales în primii săi ani liga mare. Acest conținut a devenit viral în timpul pandemiei, aducându-i lui Norris o popularitate neașteptată chiar și în rândul non-fanilor Formulei 1. Practica a scăzut de-a lungul anilor, parțial datorită presiunii psihologice pe care Lando a experimentat-o ​​prin intermediul rețelelor de socializare, care, în timp, l-a determinat să se distanțeze de lumea online, vorbind chiar și despre propriile dificultăți.

Lando și sănătatea mintală

Alături de o mână de alte figuri proeminente din sport, Norris a devenit rapid un campion al luptei pentru dreptul la sănătate mintală. În ciuda vârstei sale fragede, atletul britanic a început să vorbească de timpuriu despre presiunile psihologice ale mediului sportiv și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat. „Nu este o slăbiciune să vorbești despre ceea ce te face să te simți rău”, repetă el adesea, cu o transparență care își propune să încurajeze mulți tineri să se deschidă despre subiecte considerate mult timp tabu, mai ales în lumea sportului. Printre alte inițiative pe această temă, el a sprijinit timp de ani de zile Mind, o organizație caritabilă britanică dedicată protejării sănătății mintale.

Cealaltă față a lui Norris

Deși s-a concentrat puternic pe dezvoltarea sa pe pistă în ultimele sezoane și pe o imagine mai solidă, britanicul este încă prins între numeroasele sale pasiuni și viața de zi cu zi din afara sportului. Este adesea văzut jucând golf, uneori în compania prietenilor din paddock, precum fostul său coechipier Carlos Sainz, dar și lucrând la proiecte personale precum Quadrant, un brand care combină stilul de viață, îmbrăcămintea și e-sporturile prin provocări pe simulator și conținut online. Între acestea, există și o revenire la pasiunile care i-au alimentat întotdeauna dragostea pentru motorsport: motocicletele și, bineînțeles, Valentino Rossi, căruia i-a dedicat căști speciale de-a lungul anilor și pe care l-a întâlnit pe pistă de mai multe ori, vizitându-l în MotoGP și urându-i bun venit în Formula 1.