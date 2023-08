Cicliștii cuceresc Bucureștiul: Urmează L'Etape Romania by Tour de France cu record de participanți

A doua ediţie a L'Etape Romania by Tour de France, cea mai renumită cursă de ciclism din lume dedicată amatorilor şi pasionaţilor, va avea loc tot la Bucureşti, în zilele de 26 şi 27 august, şi va reuni circa 2.000 de ciclişti din 14 ţări, a spus, marţi, Cătălin Mocuţa, preşedintele societăţii MPG, organizatoarea evenimentului, cu prilejul unei conferinţe de presă la Hotel Marriott din Capitală.

Ca şi în 2022, iubitorii de ciclism şi bicicletă vor putea participa la trei curse: City Adventure (14 km), vârsta minimă de opt ani; The Ride (42 km), vârsta minimă 15 ani şi The Race (85 km), vârsta minimă de 15 ani. Traseul include bulevarde şi clădiri emblematice ale Bucureştiului, precum Palatul Parlamentului, Ateneul Român, Muzeul de istorie al României, Palatul CEC, Stadionul Naţional, Cercul Militar Naţional şi Arcul de Triumf printre altele.

''În 1993, cei care organizează Turul Franţei s-au gândit cum pot să extindă audienţa şi să ofere o experienţă inedită tuturor cicliştilor şi aşa s-a născut L'Etape du Tour, care astăzi este un eveniment cu 16.000 ciclişti la start şi care face sold-out în 4 ore. Sunt foarte fericit că din nou, în acest an, L'Etape Romania by Tour de France va aduna mii de oameni la un festival de ciclism spectaculos în inima Bucureştiului. Cu plecarea şi sosirea în Piaţa Constituţiei, am ales să facem un eveniment asemănător cu cel de anul trecut pentru că el este unic în seria mondială a L'Etape, cu evenimente organizate în 25 de ţări în acest an. Este unic prin faptul că este un eveniment 100% de oraş. Anul acesta avem participanţi din 14 ţări. Este o noutate, de exemplu, din Bulgaria avem 50 de ciclişti şi noi sperăm ca evenimentul să crească. Anul acesta avem mai mult de 250 de voluntari care ne vor ajuta atât pe traseu, cât şi să întreţinem atmosfera acestui eveniment special pentru că el nu este nu numai o cursă de ciclism, este şi o sărbătoare a ciclismului în cele două zile'', a declarat Cătălin Mocuţa.

Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei: ''Să promovăm şi să ajutăm evenimentele sportive este unul dintre obiectivele noastre de la început. Unu, vrem ca Bucureştiul să intre în circuitul evenimentelor sportive şi să devină atractiv. Doi, pentru că sportul este important pentru oameni, te ajută să ai disciplină, încurajează fair-play-ul, spiritul de echipă, cu atât mai mult evenimente care stimulează sportul de masă, cum este cel de faţă''.

Cătălin Sprinceană, preşedintele FR de Ciclism, a salutat acest eveniment care face o propagandă pentru mişcare şi ciclism: ''Vreau să felicit organizatorii, Primăria generală a Capitalei şi toţi partenerii de pe acest afiş care fac posibil acest eveniment. Iată, au deschis Bucureştiul unui eveniment de marcă. Anul trecut, la prima ediţie, soţia mea a participat la acest eveniment însărcinată în şase luni. Este un eveniment care deschide apetitul cicliştilor pentru sport şi ciclismul este o modalitate extraordinară de a face cunoştinţă cu sportul. Este o modalitate extraordinară de a cunoaşte Bucureştiul mai bine. Să te poţi bucura de o sărbătoare a ciclismului cu traficul închis este extraordinar, este nemaipomenit''.

În Race Village din Piaţa Constituţiei va exista şi o zonă alocată pentru Food Court, precum şi un spaţiu - concept denumit Muzeul Tour de France, care va prezenta povestea acestei mărci ce a scris istorie, zone comerciale cu branduri renumite de nutriţie şi echipament, zonă de încălzire, zonă de asistenţă mecanică şi numeroase concursuri cu premii realizate de sponsorii evenimentului.

Anul trecut, Eduard-Michael Grosu (Androni Giocattoli Drone Hopper) a câştigat cursa The Race, la categoria Elite, în timp ce la feminin s-a impus Maria Ecaterina Stancu. Şi în acest an vor exista categorii de amatori şi Elite în cursa de 85 km.

Câştigătorii curselor vor primi premii de peste 25.000 euro, în bani şi produse oferite de sponsori. Primii trei ciclişti amatori din cursa The Race, la feminin şi masculin, se vor califica pentru programul internaţional L'Etape Championship şi vor primi câte o invitaţie de a participa la L'Etape du Tour din Franţa, cea mai renumită competiţie din lume dedicată amatorilor, pe un traseu parcurs de ciclişti în Marea Buclă.