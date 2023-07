Turul României la ciclism, traseu de vis în 2023: Ce zone va traversa

Cătălin Sprinceană, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, a prezentat miercuri, la Casa Olimpică, traseul ediţiei 2023 a Turului României (4-10 septembrie), care va însuma un traseu total de 935 km, repartizaţi într-un prolog şi şase etape ce se vor desfăşura în Moldova, Dobrogea şi Bărăgan, înainte de sosirea la Bucureşti.

''Turul României nu înseamnă doar un eveniment sportiv, care prezintă frumuseţile ţării punctual. Este o imagine de ţară şi de asemenea imaginea ciclismului şi al sportului românesc. Mai mult decât atât este un tablou aşa de ansamblu'', a declarat Cătălin Sprinceană.

Elisabeta Lipă (foto), preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, prezentă la primul ei eveniment public de după numire, a spus la conferinţa de presă că a aprobat suma de 2,5 milioane lei pentru susţinerea organizării Turului României: ''Mă bucur foarte mult când văd familia ciclismului adunată pentru acelaşi scop, bunul mers al activităţii. Acum şase ani, ca ministrul al tineretului şi sportului am găsit această federaţie dezmembrată, nefinanţată de minister, cu foarte multe datorii şi către zona privată şi către bugetul de stat. Am încercat să ajut atât cât am putut, reeşalonând datoriile şi mă bucur că după şase ani vă văd fericiţi şi vorbim de competiţii frumoase, care au tradiţie în România. Mă bucur că această federaţie are un preşedinte care ştie ce vrea şi a adunat o echipă frumoasă în jurul lui. Să dea Dumnezeu să ducă federaţia asta către performanţe strălucitoare pentru că a dat dovadă că se poate. Aveţi un sportiv fanion, pe Vlad Dascălu, trebuie să aveţi grijă de el, şi aveţi alţi sportivi minunaţi care obţin rezultate şi aveţi obligaţia să creşteţi tineri, să-i educăm în spiritul fair-play-ului al solidarităţii, pentru că asta face sportul. Sportul nu înseamnă doar performanţă, sportul înseamnă şi educaţie''.

Mihai Covaliu (foto), preşedintele COSR, a amintit că prima lui diplomă câştigată ca sportiv amator a fost la un concurs de triciclete, la grădiniţă.

''Prima mea diplomă din cariera mea de sportiv amator a fost la grădiniţă, la un concurs de triciclete. Atunci am câştigat prima mea diplomă şi a fost de bun augur. După aceea au urmat multe alte diplome, dar sunt printre susţinători şi fanii cei mai înfocaţi ai ciclismului. Turul României este o competiţie deosebit de importantă pentru România şi îmi doresc să aibă un mesaj pentru toţi românii, nu doar pentru iubitorii de ciclism şi pasionaţii de sport. Competiţia se va vedea pe Eurosport. Avem o ţară minunată, frumoasă, mai ales zona de start, cunoscută în ţară şi în afara ei. Avem cu ce ne mândri, avem ce promova'', a declarat campionul olimpic de la Sydney.

Cifrele ediției din 2023

Sprinceană a precizat că un număr de 22 de echipe româneşti şi străine au confirmat participarea în Turul României, la care pot participa maximum 150 de rutieri şi 25 de echipe. Printre acestea se numără echipe din Canada, Japonia, SUA şi Noua Zeelandă, care prin Bolton Equitis va încerca să-şi apere titlul cucerit anul trecut de britanicul Mark Stewart. Nu vor lipsi de la această competiţie cei mai buni rutieri români precum Eduard Grosu, Cristian Răileanu, Serghei Ţvetcov, Emil Dima, etc.

Partenerul tehnic al Turul României 2023 este firma Bellotto, care va asigura tricourile distinctive ale competiţiei: galben (de lider în clasamentul general), roşu (lider în clasamentul pe puncte), verde (lider în clasamentul căţărătorilor), alb (lider în clasamentul tinerilor Under-23), albastru (lider în clasamentul românilor) şi gri (lider în clasamentul pe echipe.)

Programul Turului României 2023

4 septembrie - Prolog la Suceava de 2,2 km

5 septembrie - Etapa 1: Suceava-Gura Humorului-Durău-Bicaz - Piatra Neamţ (195,4 km)

6 septembrie - Etapa a 2-a: Piatra Neamţ-Moineşti-Oneşti-Adjud-Focşani (201,2 km)

7 septembrie - Etapa a 3-a: Contratimp individual de 15,4 km la Vărteşcoiu-Faraoanele (Vrancea)

8 septembrie - Etapa a 4-a: Focşani-Brăila-Pod Brăila-Măcin-Valea Teilor-Tulcea (205,8 km)

9 septembrie - Etapa a 5-a: Tulcea-Hârşova-Giurgeni-Feteşti-Roseti-Călăraşi (210,4 km)

10 septembrie - Etapa a 6-a: În circuit la Palatul Parlamentului şi Piaţa Unirii din Bucureşti (96 km).

Anul trecut, ediţia a 55-a a Turului României a fost transmis de Eurosport pentru prima dată în 50 de ţări.