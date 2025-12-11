search
Europa vrea sistemul care transformă puștile soldaților în „ucigași de drone”: tehnologia schimbă regulile pe câmpul de luptă

0
0
Publicat:

Un producător de armament spune că tot mai multe țări din Europa arată interes pentru un sistem mini‑computerizat care transformă puștile de asalt obișnuite în arme capabile să doboare drone. 

Soldați ucraineni FOTO: Getty images
Soldați ucraineni FOTO: Getty images

Un reprezentant al companiei israeliene Israel Weapon Industries (IWI) a declarat pentru Business Insider că cel puțin zece țări europene fie au cumpărat, fie și-au exprimat interesul pentru sistemul Arbel, un micro-computer conceput să optimizeze armele pentru a doborî drone, de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

IWI a refuzat să numească țările interesate. Totuși, Europa manifestă un interes crescând pentru sistemele de apărare anti-dronă.

Dronele domină câmpul de luptă din Ucraina, oferind ambelor părți capacități constante de supraveghere și lovituri de precizie. Pe măsură ce Rusia și Ucraina dezvoltă modalități ieftine de a contracara această amenințare, țările care urmăresc conflictul investesc în aceleași tipuri de soluții.

Sistemul Arbel este deja utilizat de un număr nedivulgat de armate din întreaga lume, a declarat Semion – șeful operațiunilor IWI pentru Europa – care a cerut să fie identificat doar după prenume din motive de securitate.

El a spus că, până anul viitor, având în vedere tendințele actuale, se așteaptă ca 40–50% dintre țările europene fie să fi achiziționat sistemul Arbel, fie să fie aproape de a o face, ceea ce reflectă investițiile europene în soluții anti-dronă eficiente și accesibile.

„Noile gloanțe de pe câmpul de luptă”

Dronele de toate formele și dimensiunile joacă un rol critic în războiul din Ucraina, dar unele dintre cele mai problematice sunt micile quadcoptere FPV (first-person-view).

Aceste drone FPV sunt adesea încărcate cu explozibili, devenind arme de precizie ieftine. Pentru a le contracara, soldații folosesc bruiajul semnalului radio.

Totuși, tot mai multe drone FPV sunt controlate prin cablu cu fibră optică, fiind astfel imune la războiul electronic. În aceste cazuri, singura opțiune este să fie doborâte cu arme de calibru mic —ceea ce necesită precizie și noroc.

Dronele sunt ținte dificil de lovit cu orice tip de armă, cu excepția unei puști de vânătoare, iar nici atunci succesul nu este garantat. Se deplasează rapid și imprevizibil. Pentru a răspunde acestei realități, armatele caută soluții anti-dronă individuale, precum Arbel, pentru situațiile în care soldații sunt atacați de astfel de dispozitive.

Cum funcționează Arbel

Arbel este un sistem miniaturizat, computerizat, integrabil în mitraliere ușoare sau puști de asalt. Acesta oferă soldatului o precizie mai mare în situații care necesită reacție rapidă sau lovirea țintelor în mișcare- cum ar fi dronele mici.

Odată activat, sistemul permite soldatului să țină trăgaciul apăsat, iar Arbel eliberează automat gloanțele exact în momentele în care șansa de a lovi ținta este cea mai mare. Poate doborî drone la aproximativ 450 de metri ziua și 200 de metri noaptea.

Potrivit publicației citate, senzorii sistemului analizează comportamentul trăgătorului- mișcarea armei, stabilitatea și presiunea pe trăgaci. Soldatul trebuie doar să mențină drona în vizor; Arbel decide momentul fiecărei trageri.

Arbel funcționează pe baterie, adaugă aproximativ 400 de grame armei, iar soldații se pot adapta rapid la utilizarea sa. Semion a spus că sistemul este ieftin, dar nu a oferit detalii privind prețul.

Acesta a comparat sistemul cu echiparea soldaților cu o cască sau o vestă antiglonț, spunând că dronele „sunt noile gloanțe de pe câmpul de luptă”.

Versiuni anterioare ale sistemului Arbel sunt pe piață de câțiva ani, dar abia recent, după ce Rusia a invadat Ucraina, iar utilizarea dronelor a explodat pe câmpul de luptă, a fost considerat o soluție viabilă împotriva dronelor. 

Țările europene devin din ce în ce mai conștiente de pericolul reprezentat de drone, iar cererea pentru astfel de tehnologii crește.

Arbel este doar unul dintre sistemele care permit soldaților să folosească arme de calibru mic împotriva dronelor fără a căra echipament suplimentar voluminos.

Anul trecut, Business Insider a observat soldați americani antrenându-se să doboare drone cu sistemul Smart Shooter, o pușcă dotată cu o optică specială ce urmărește ținta, îi calculează traiectoria și îl anunță pe utilizator când are șanse rezonabile să o lovească.

Anul acesta, Business Insider a văzut tehnologia de recunoaștere a țintelor AimLock la un eveniment pentru forțe speciale, unde CEO-ul companiei a discutat despre modul în care aceasta poate sprijini lupta anti-dronă, îmbunătățind diferite tipuri de arme.

De asemenea, țările occidentale se întrec în dezvoltarea de drone interceptoare ca o capacitate antidronă, urmând exemplul Ucrainei, care a investit masiv în producția acestor sisteme mici și le folosește pe scară largă pentru a combate amenințările rusești.

