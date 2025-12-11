Criză fără sfârșit la Real Madrid. Scaunul lui Xavi Alonso se clatină tot mai tare

În Liga Campionilor la fotbal s-a disputat ultima seară din anul 2025, urmând ca întrecerea să se reia la primăvară.

Meciul serii s-a jucat pe „Santiago Bernabeu”, unde Manchester City s-a imps în fața Realului, prelungind criza madrilenilor. Se pune serios problema schimbării lui Xabi Alonso (44 de ani).

Golul gazdelor a fost înscris de brazilianul Rodrygo Goes, cel care era socotit cel mai slab atacant din istoria „albilor”, având o serie de peste 30 de meciuri fără gol marcat.

Rezultatele de miercuri

Villarreal - FC Copenhaga 2-3

Qarabag FK - Ajax Amsterdam 2-4

Juventus Torino - Pafos 2-0

Benfica Lisbona - Napoli 2-0

Athletic Bilbao - PSG 0-0

Bayer Leverkusen - Newcastle 2-2

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt 2-2

Real Madrid - Manchester City 1-2

Club Brugge - Arsenal Londra 0-3