Turul Franței, marcat de acuzele de dopaj: Noul campion, nevoit să vorbească despre un subiect neplăcut

Ciclistul danez, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), a câştigat duminică Turul Franţei pentru al doilea an consecutiv, după ultima etapă, a 21-a, desfăşurată între Saint-Quentin-en-Yvelines şi Paris Champs-Elysees, pe distanţa de 115,5 km.

La fel ca anul trecut, liderul echipei Jumbo-Visma, în vârstă de 26 de ani, a fost urmat de slovenul Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), la mare distanţă, 7 minute şi 29 secunde, un avans atât de impresionant nemaifiind înregistrat din anul 2014, notează AFP. Britanicul Adam Yates (UAE Team Emirates) a completat podiumul.

Ultima etapă s-a încheiat cu victoria belgianului Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), cronometrat în 2 h 56 min 13 sec. Pe locurile următoare s-au clasat belgianul Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) şi olandezul Dylan Groenewegen (Team Jayco - AlUla). Vingegaard a fost pe locul 113, în această etapă, la 2:12 de Meeus.

Insistă că nu s-a dopat

Revenind la campionul Jonas Vingegaard, victoria danezului în etapa de contratimp de marţi, în care şi-a surclasat adversarii, a ridicat semne de întrebare. Totuși, Vingegaard a dat asigurări că e curat: ''Înţeleg suspiciunile, cred că este bine să fii sceptic în ciclism din cauza a ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să continui să fii critic, dar asta nu înseamnă că oamenii se dopează, eu nu o fac. Dar dacă încetăm să ne îndoim, oamenii vor începe să o facă din nou. Este ceva pozitiv. Ştiu că există multe site-uri care calculează waţii pe care îi dezvolt. Uneori înţeleg, dar nu de data aceasta. Le spun tuturor că sunt curat, că nu mă droghez, nu mă dopez, nu iau nimic ilegal. Ştiu ce s-a spus despre rutieri în ultimii 20 de ani, dar eu ştiu că aşa este''.

Vingegaard, 26 ani, l-a învins categoric cu un avans de 7 minute și 29 de secunde pe rivalul său Pogacar, câştigătorul Marii Bucle din 2020 şi 2021: ''Cred că anul acesta am fost puţin mai puternic decât anul trecut. Am făcut o pregătire mai bună, nu am fost bolnav sau accidentat înainte de Tur. M-am simţit mai bine decât anul trecut''.

Danezul a avut cuvinte frumoase după cursă pentru Pogacar: ''Suntem rivali, dar sunt fericit să am un rival de talia lui, este un mare rutier. Nu vorbim mult, dar ne respectăm foarte mult. El este cel mai bun din lume. Ştie să facă totul, în cursele clasice, pe plat, în căţărare, în cursele de o săptămână, în Tour, iar eu nu. De aceea cred că el este mai bun decât mine. Dar într-o cursă precum Turul Franţei am reuşit să fiu cel mai bun în ultimii doi ani''.

Vingegaard a confirmat că în Turul Spaniei va fi unul din liderii formaţiei Jumbo-Visma alături de Primoz Roglic, 33 de ani, care a câştigat în acest sezon Turul Italiei şi are trei victorii în La Vuelta (2019, 2020, 2021).