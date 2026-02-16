Luciano Spalletti nu-l slăbește pe Cristian Chivu: „L-a numit prost pe Kalulu”

În ajunul partidei cu Galatasaray Istanbul, programat mâine seară în play-off-ul Liga Campionilor la fotbal, antrenorul italian Luciano Spalletti (66 de ani), de la Juventus Torino, l-a atacat frontal pe fostul său elev de la AS Roma din perioada 2005-2007, Cristian Chivu (45 de ani), acum tehnician la Inter Milano.

Urmările derby-ului de sâmbătă, câștigat de Inter cu 3-2, sunt încă proaspte. Francezul Pierre Kalulu a fost eliminat gratuit, iar la final, Chivu a avut cuvinte dure la adresa celui nedrepățit.

„Kalulu îl atinge pe Bastoni. Și, având în vedere cartonașul galben, trebuie să ții mâinile acasă. Ca jucător, nu aș fi pus mâna pe un adversar cu cartonaș galben. Mai ales dacă ești anticipat și există posibilitatea unui contraatac”, a spus Chivu, atacat imediat de alți foști internaționali pentru lipsa de fair-play.

Spalletti a fost însă mai dur, susținând că reșițeanul l-a făcut „prost” pe elevul său, care ar fi acținonat fără discernământ la faza din minutul 42 (avea deja un cartonaș galben). reluările au arătat că Bastoni nu a fost faultat, iar Kalulu a fost pedepsit pe nedrept de arbitru cu eliminare.

„Îmi pare rău că un tip bun ca Pierre Kalulu, după ce a suferit două nedreptăți atât de colosale. A trebuit să fie numit prost de Chivu... Asta îmi dă ocazia să vorbesc despre jucătorii lui Inter, iar asta este ceva ce nu vreau să fac. Îl cunosc bine pe Cristian, își va fi dat seama că asta a făcut”.