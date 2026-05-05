Cele mai spectaculoase răsturnări de scor în lumea fotbalului

Fotbalul este de departe cel mai îndrăgit sport la ora actuală, din motive mai mult decât evidente: oferă spectacol, emoții puternice și totodată surprize care mai de care mai neașteptate.

În timpul unui meci de fotbal, spectatorii pot trece de la agonie la extaz, iar meciurile în care au loc întoarceri de scor spectaculoase rămân pentru totdeauna în istoria acestui sport.

În rândurile următoare îți vom prezenta câteva dintre partidele memorabile întocmai datorită întoarcerilor de scor surprinzătoare. Iată care sunt acestea:

Liverpool – AC Milan

Fiind condusă cu 3 – 0 la pauză, AC Milan părea că nu mai are nici o șansă să câștige titlul de campioană în UEFA Champions League, însă finala din 2005 sigur nu va fi uitată vreodată.

Nici un meci nu seamănă cu altul, iar diferențe majore există inclusiv între cele două reprize ale unui meci de fotbal. Englezii au reușit să se motiveze la pauză, iar când au ieșit de la vestiare au avut un singur obiectiv: acela de a întoarce rezultatul.

Au reușit asta, așa că de la 3 – 0, scorul a devenit 3 la 3. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 6 minute.

Mai mult decât atât, meciul a ajuns în prelungiri și totodată la loviturile de pedeapsă, acolo unde Liverpool s-a impus și a reușit să câștige trofeul.

Aceasta este una dintre poveștile frumoase ale fotbalului, în mod special pentru spectatorii neutri și mai ales pentru cei care îi susțin pe cormorani.

Barcelona – PSG

Chiar dacă a avut loc de curând, pare că a trecut o veșnicie de la acel meci în care Barcelona învingea PSG cu scorul de 6 – 1.

Meciul a avut loc în anul 2017, în contextul în care în prima manșă, PSG se impusese cu un veritabil 4 – 0.

În retur, pe Camp Nou, Barcelona a reușit să producă minunea. Aveau nevoie de o victorie la 5 goluri diferență pentru a se impune și au reușit să marcheze nu 5, ci 6 goluri.

Scorul final a fost 6 – 1, iar astfel Barcelona a obținut calificarea. A fost un meci electrizant, care a ținut fanii cu sufletul la gură până în ultima secundă, și totodată un meci care nu va fi uitat niciodată.

Manchester City – Tottenham

Cele două cluburi engleze de fotbal s-au întâlnit în sferturile UEFA Champions League în 2019, iar partida a început cât se poate de spectaculos: nu mai puțin de 5 goluri marcate în doar 21 de minute.

Chiar dacă începutul de meci a fost unul al spectacolului, restul meciului a fost o adevărată dramă! Manchester City a luptat până în ultimele secunde pentru a marca golul necesar calificării, ceea ce a reușit să facă abia în prelungiri.

Cu toate acestea, VAR a decis că golul lui Sterling nu a fost valabil, ceea ce a făcut ca acest meci să fie unul dintre cele mai dramatice din istoria competiției.

Deportivo la Coruna – AC Milan

În 2004, într-un meci ce conta pentru sferturile UEFA Champions League, AC Milan începea meciul ca o favorită clară. Nu doar că era o adevărată forță la acea vreme, dar totodată câștigase meciul din tur cu scorul de 4 – 1, așa că avea un avantaj de trei goluri care le oferea relaxarea necesară pentru a începe partida ca favorită.

Cu toate acestea, Deportivo la Coruna a demonstrat, încă o dată, că în fotbal nimic nu este imposibil!

Chiar dacă spaniolii se puteau califica doar printr-o minune, ei au reușit să transforme minunea în realitate, reușind să câștige meciul cu scorul de 4 – 0, iar la acea vreme Deportivo la Coruna devenea o adevărată forță a Europei.

România – Anglia

Cine spune că echipele românești nu au fost implicate, la rândul lor, în meciuri cu răsturnări de scor spectaculoase? Naționala de fotbal a României a produs o astfel de surpriză în anul 2000.

A fost poate cel mai frumos meci jucat de România, împotriva selecționatei Angliei, o echipă foarte puternică. România a condus cu 1 – 0, însă Anglia a întors rezultatul, preluând conducerea cu scorul de 2 – 1.

Tricolorii au dat totul pe teren, iar astfel au reușit să producă o nouă răsturnare de scor, meciul încheindu-se cu scorul de 3 – 2. Rezultatul a fost cu atât mai măreț prin prisma faptului că România s-a calificat în sferturi, devenind astfel un meci reprezentativ pentru istoria naționalei noastre.

Ori de câte ori avem parte de o astfel de răsturnare de scor, trebuie să fim fericiți că am putut fi martorii unui astfel de meci, iar asta deoarece aceste partide rămân în istoria fotbalului, transformându-se în povești de neuitat.

foto Generare AI