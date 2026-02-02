Dan Șucu a răbufnit la tribuna oficială. Patronul de la Rapid i-a spus ce-l doare unui suporter

Gigi Corsicanu, fostul lider de galerie, a fost surprinsă, înaintea jocului Rapid - U Cluj 0-2, stând de vorbă cu Dan Șucu, patronul giuleștenilor. Cei doi păreau că poartă un dialog încins. Fostul șef al fanilor a explicat contextul.

„I-am spus că trebuie să se obişnuiască”

„Ce să fie? Nu a fost nicio ceartă. Nu ştiu de ce s-a interpretat asta. Gesticula şi îmi explica faptul că e supărat că l-au furat ăia prin Italia şi că s-a săturat de ce păţeşte.

Mi-au trimis o grămadă de oameni imaginile, dar nu ne-am certat. Cum să mă cert eu cu Şucu? Eu mai râdeam, zâmbeam, îi mai spuneam că aşa e în fotbal, să stea liniştit.

Tot spunea: «M-am săturat! Mereu sunt furat şi prin Italia, şi pe aici»! Era dezamăgit după meciul cu Lazio: «Bag o grămadă de bani în fotbal şi m-am săturat să fiu furat». Şi toate astea.

Era necăjit pentru ce s-a întâmplat cu Lazio şi cu Rapid, că suntem mereu furaţi la arbitraj. Eu i-am spus că trebuie să se obişnuiască, pentru că nu are experienţă, e de puţin timp în fotbal şi aşa se întâmplă. Eu îl încurajam, încercam să îl fac să fie mai liniştit”, a declarat fostul lider al galeriei giuleştene pentru Fanatik.