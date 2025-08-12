Ce i-a răspuns i-a dat un ucrainean americanului John Isner, care vrea repunerea în drepturi a rușilor din tenis

Fostul jucător american de tenis John Isner, 40 de ani, a scris pe platforma X că ar dori să citească numele sportivilor ruși alături de drapelul lor. Această poziție a stârnit critici. Printre primii care i-au răspuns se numără fostul jucător ucrainean de tenis Sergiy Stakhovsky, 39 de ani, care s-a înrolat în armată pentru a-și apăra țara.

Fostul campion american, care a urcat până pe locul 8 în clasamentul mondial, a scris: „Când vor putea jucătorii ruși să-și vadă steagul? Asta devine ridicol”. Pe scurt, Isner speră să citească în curând numele sportivilor ruși alături de steagul lor.

Rezultatul? Postarea a devenit virală și a stârnit reacții puternice. Precum cea a fostului jucător de tenis Sergiy Stakhovsky, care, după ce s-a retras în ianuarie 2022, a ales să se înroleze în armata ucraineană.

De când a izbucnit conflictul dintre Rusia și Ucraina, în februarie 2022, sportivii ruși au putut concura ca sportivi neutri, fără culori sau steaguri. În tenis, de mai bine de trei ani, jucătoarele din Ucraina refuză să dea mâna cu colege lor din Rusia și din Belarus după meciuri, o practică condamnată de Isner.

„Stau o săptămână aici”

Unii jucători de tenis ruși s-au distanțat oarecum de opțiunile politice ale țării lor, precum Andrey Rublev și Daria Kasatkina, alegând să-și schmbe naționalitatea. Anastasia Pavlyuchenkova și Roman Safiullin s-au exprimat, de asemenea, împotriva războiului.

Stakhovsky l-a atacat pe Isner pe Instagram: „Stai o săptămână aici și apoi hai să vedem dacă poți să-mi spui dacă rușii ar trebui să aibă propriul lor steag sau nu”, a scris fostul jucător de tenis, postând și un videoclip cu bombardamentele care au lovit Ucraina. „Sper că acest lucru îi reîmprospătează memoria lui Isner”, a adăugat el.

Isner a reușit la Wimbledon 2010 să câștige cel mai lung meci de tenis din istorie împotriva lui Nicolas Mahut - Franța. În schimb, Sergiy Stakhovsky l-a învins pe elvețianul Roger Federer la Wimbledon, în 2013.