Cazul Halep, de neînțeles pentru presa americană: Fractură de logică într-o poveste ciudată

Simona Halep (31 de ani, 10 WTA) menține, în continuare, tăcerea în privința cazului în care o substanță interzisă, Roxadustat, a fost găsită în organismul ei, la US Open 2022. Inclusiv al doilea test, cerut de „Simo“ de această dată, a confirmat primul rezultat. Așa că, nu există dubii: Roxadustat i-a fost administrată lui Halep.

De aici, curg întrebările rămase, deocamdată, fără răspuns: Cine și cu ce scop i-a dat Roxadustat Simonei? Și, foarte important, a știut Halep că ia această substanță interzisă, care acum îî poate aduce o suspendare de 4 ani? Inclusiv dacă mergem pe varianta că „Simo“ a acceptat să recurgă la dopaj pentru a-și îmbunătăți performanțele sportive – un scenariu nedovedit încă! - e foarte ciudat că ea ar fi luat o asemenea decizie înainte de US Open. Adică, înaintea unui turneu major în care știa sigur că va fi testată, în mod repetat.

Exact acest lucru a fost subliniat și de americanii de la Sports Illustrated. Potrivit Spotmedia, cazul Halep a fost analizat de sursa menționată care a notat că în această poveste există niște fracturi mari de logică.

Ce a scris Sports Illustrated despre cazul Halep?

*Reputația nu contează… Dar contează. Că Halep e o persoană populară și privită cu ochi buni nu-i va reduce pedeapsa, dar opinia publică va conta în instanță. Jucătorii de tenis pot - și adesea fac - să dezvolte bunăvoință în cursul unei cariere. Atunci când există lacune, reale sau percepute, această bunăvoință determină publicul să reflecteze în mod caritabil. Iar când alte părți importante, precum Darren Cahill în acest caz, intervin în favoarea ta, atunci ai parte de și mai mult suport.

"Și totuși acest caz are puțin sens. Ea a fost testată pozitiv pentru Roxadustat, un medicament destinat pacienților cu anemie care crește producția de globule roșii și nu e aprobat, cel puțin nu în SUA. Testul pozitiv al Simonei a venit la US Open. E puțin credibil că un sportiv s-ar dopa așa înainte de US Open, când știe că, dacă va câștiga sau va pierde, există șanse mari să fie testat.