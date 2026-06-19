Caz șocant în plină desfășurare a Cupei Mondiale! Starul Marocului, Achraf Hakimi, va fi judecat pentru viol

La 27 de ani, Hakimi se află din nou în centrul atenției, fiind unul dintre cei mai cunoscuți jucători ai naționalei Marocului.

În prezent jucător la PSG, Hakimi va fi judecat în dosarul în care este acuzat de viol, după ce justiția franceză a respins contestația depusă de acesta. Cazul a fost deschis în 2023, în urma plângerii unei femei întâlnite de acesta pe rețelele de socializare, iar acum procesul va merge mai departe în instanță, conform Lequipe.fr.

„Dacă nu ai fi fost celebru, acest caz nu ar fi existat niciodată!”

După ce a aflat că va fi trimis în judecată, fundașul lui PSG a avut o reacție fermă. El a spus că i s-a transmis că notorietatea sa a avut un rol important în acest caz și că, dacă nu ar fi fost o persoană publică, probabil nu ar fi ajuns în această situație. Hakimi a declarat că așteaptă procesul pentru a-și putea prezenta versiunea și pentru a se apăra în fața judecătorilor.

„Sistemul de justiție s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: «Dacă nu ai fi fost celebru, acest caz nu ar fi existat niciodată.» Am ales să păstrez tăcerea ani la rând. Am crezut că, rămânând demn, având răbdare și având încredere în justiție, se vor lua deciziile corecte. Astăzi, o poveste care nu este a mea este spusă pe seama familiei mele, a vieții mele și, mai presus de toate, a adevărului. Uneori simt că am devenit o țintă ușoară. Am așteptat acest proces încă din prima zi. Iar acum îl aștept cu nerăbdare. În sfârșit, voi putea să vorbesc!”, a reacționat Hakimi.

Hakimi și-a susținut nevinovăția încă din 2023

Conform informațiilor apărute în presa franceză, Curtea de Apel din Versailles a decis, vineri, 19 iunie, ca Achraf Hakimi să fie judecat în dosarul în care este acuzat de viol. Ancheta a fost deschisă după plângerea unei tinere, care susține că ar fi fost agresată sexual în locuința fotbalistului, în februarie 2023.

Magistratul care s-a ocupat de caz a considerat că probele strânse pe parcursul investigației justifică organizarea unui proces, chiar dacă în dosar există și argumente invocate de apărare în favoarea jucătorului. Internaționalul marocan și-a susținut nevinovăția încă de la izbucnirea scandalului. Cu toate acestea, la începutul anului 2026, judecătorul de instrucție a dispus trimiterea sa în fața instanței. Hakimi a încercat să obțină anularea deciziei prin apel, însă demersul său a fost respins, iar procesul va avea loc.

PSG crede în nevinovăția internaționalului marocan

În ciuda evoluției dosarului, PSG continuă să își exprime susținerea față de Achraf Hakimi, amintind că jucătorul trebuie considerat nevinovat până la o decizie definitivă a instanței. La rândul său, reprezentanta legală a fotbalistului a criticat modul în care a fost analizat cazul, afirmând că judecătorii nu au ținut cont de elementele prezentate de apărare pentru a respinge acuzațiile.

„Multitudinea elementelor exculpatoare relevate de anchetă și de ancheta judiciară ar fi dus, în orice alt caz, la o clasare. Echipa de apărare a lui Achraf Hakimi deplânge faptul că nu au fost luate în considerare contradicțiile și minciunile reclamantei, ascunderea acesteia de autoritățile judiciare, obstrucționarea adevărului și chiar evaluările sale psihologice care confirmă ambivalența și lipsa sa de luciditate cu privire la evenimentele pe care le-a denunțat. Domnul Achraf Hakimi așteaptă cu nerăbdare procesul său pentru a putea vorbi în sfârșit public despre acuzațiile false aduse împotriva sa!”, subliniază avocata jucătorului, Fanny Colin.