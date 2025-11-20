Video Hakimi a venit cu trotineta să-și ridice premiul de Jucătorul African al Anului. Marocanul a depășit doi mari atacanți

După doi ani de locul doi și în 2025 după ce a oftat văzându-l pe colegul Ousmane Dembele ridicând „Balonul de Aur”, marocanul Achraf Hakimi, 27 de ani, a urcat, în sfârșit, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în fotbalul african.

Starul marocan de la Paris Saint-Germain și de la echipa națională a Marocului a fost desemnat drept Jucătorul African al Anului 2025, în cadrul unei gale spectaculoase CAF desfășurate la Universitatea Mohammed VI din Rabat.

Accidentat, Hakimi a făcut senzație la gală, sosind pe o trotinetă care l-a ajutat să se deplaseze și purtând tradiționala abaya neagră marocană. Pe covorul roșu, și-a mărturisit visul de a ridica în sfârșit premiul și a confirmat că se recuperează bine după accidentarea recentă.

Ofensivul fundaș dreapta i-a devansat pe marii rivali, atacanții Mohamed Salah (Egipt, Liverpool) și Victor Osimhen (Nigeria, Galatasaray), cucerind cel mai prestigios premiu individual de pe continent.

Victoria sa marchează și sfârșitul dominației recente a Nigeriei, după ce Osimhen a câștigat în 2023, urmat de Ademola Lookman în 2024. După două finale pierdute consecutiv, Hakimi a atins în sfârșit vârful în 2025.

Un an de cifre impresionante și trofee importante

Perioada evaluării CAF a fost între 6 ianuarie și 15 octombrie 2025, iar Hakimi a oferit performanțe la nivel de elită în toate competițiile.

Performanța la PSG:

54 de meciuri

10 goluri

11 assist-uri

21 de contribuții directe la goluri – un record remarcabil pentru un fundaș lateral

Titluri câștigate: UEFA Champions League, Ligue 1, Coupe de France, Supercupa UEFA

Finalist în FIFA Club World Cup (ediția extinsă)

Trophee des Champions câștigat cu o zi înainte de debutul perioadei de evaluare

Performanța pentru echipa națională a Marocului:

3 meciuri

1 gol

1 assist

Rol esențial în calificarea Marocului pentru Cupa Mondială 2026 din SUA, Canada și Mexic

Statistici actuale (în afara perioadei CAF)