Câte salarii încasează lunar Camelia Potec. Un fost coleg de generație îi reproșează că a risipit bani publici

Camelia Potec (43 de ani), președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, este arătată cu degetul de un fost coleg de generație, Ștefan Ioan Gherghel (46 de ani), medaliat la Europene.

Vicecampion continental în 2004 și medaliat cu bronz în 2000, Gherghel o acuză pe Camelia că și-a mărit salariul de la federație și a acordat al 13-lea salariu pentru subalterni în 2025, socotit un an de criză de autorități.

Potec primește concomitent bani de la clubul Steaua, de la COSR și de la FRNPM. Veniturile îi sunt completate de renta viageră pe care statul i-o acordă ca urmare a titlul olimpic adjudecat în 2000, la Olimpiada de la Atena. Ca șefă la federație, susține că ridică un salariu de 11.000 de lei.

Potrivit golazo, Camelia Potec s-a apărat spunând că nu are ce să-și reproșeze și a acuzat, la rândul său, că este pusă la zid de „niște oameni care de atâția ani de zile nu fac altceva decât să arunce cu noroi și, chiar dacă au posibilitatea să facă lucruri extraordinare, nu le fac pentru că au grija altora”.

În trecut, Gherghel a avut ceva să-i reproșeze și lui David Popovici. „Mai pune și umărul, nu doar vorba, la echipa națională!”, i-a transmis Gherghel, dând de înțeles că sportivul nu se implică suficient pentru cauza tricoloră.