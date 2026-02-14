Cu ce se ocupă acum dubla câștigătoare de Grand Slam, care o consideră pe Simona Halep o legendă

Svetlana Kuznetsova, fosta mare jucătoare de tenis din Rusia, s-a orientat spre un alt domeniu după ce și-a agățat racheta în cui, în urmă cu 3 ani și jumătate. Câștigătoare a două turnee de Grand Slam (ca Simona Halep), rusoiaca a ajuns cel mai sus pe poziția a doua mondială.

Ea s-a orientat spre designul vestimentar și colaborează cu cea mai mare companie de confecții din țara natală. „Când m-am lăsat de tenis, primul lucru pe care l-am făcut a fost să desenez niște modele de haine. Le-am arătat celor de la Bosco, cea mai importantă companie de confecții a Rusiei. Ei au îmbrăcat mereu echipa olimpică a Rusiei, e un gigant care nu se orientase către tenis până atunci. Este o plăcere să colaborez cu ei”, a declarat Svetlana Kuznetsova în presa engleză, citată de gsp.ro.

Fosta jucătoare de tenis din Rusia este o admiratoare a Simonei Halep, apreciind faptul că românca a ajuns atât de sus deși nu avea o statură impozantă și nu punea accent pe forța fizică, ci pe tehnică și tenacitate. Lucru care nu se mai întâmplă acum în tenisul mondial: ”Acum, totul e mult mai fizic. Sabalenka și Rybakina (n.r. - finalistele de la Australian Open 2026) sunt foarte puternice, dar mi-ar plăcea să văd și un altfel de tenis. Unul cu mai puțin forță și mai multă îndemânare. Ar fi plăcut să vedem mai multă varietate în execuții”, a mai declarat Svetlana Kuznetsova.

Schimburi de amabilități între cele două foste jucătoare

În urmă cu un an, dubla câștigătoare de Grand Slam la simplu (US Open 2004 și Roland Garros 2009) a vorbit despre retragerea Simonei Halep, numind-o pe română o legendă a tenisului: ”Este foarte trist să citesc că Simona nu a reușit să se întoarcă niciodată la cel mai înalt nivel și a decis să pună capăt carierei. Bineînțeles, dosarul de dopaj a subminat, din păcate, nu doar cariera Mariei Sharapova, ci și pe a Simonei. Așa este în sport, marile cariere nu se termină întotdeauna la vârf. Simona va rămâne pentru totdeauna o legendă”.

Între cele două foste jucătoare a existat mereu o simpatie reciprocă. "Reţeaua mea de socializare preferată este Instagram pentru că sunt numai poze, nu altfel de știri. Îmi place ce postează Svetlana Kuznețova şi o urmăresc. Îmi apare mereu pe prima pagină ce postează ea", dezvăluia în urmă cu mai mulți ani și Simona Halep.