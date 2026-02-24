search
Marți, 24 Februarie 2026
Simona Halep va avea un invitat special la meciul său de retragere. I-a fost alături campioanei și la bine, și la greu

Publicat:

Fosta jucătoare de tenis Simona Halep, 34 de ani, retrasă cu două titluri majore în palmares (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019), își pregătește de pe acum evenimentul de retragere, de la vară.

Simona Halep a pus racheta în cui FOTO Facebook

Antrenorul australian Darren Cahill (60 de ani), cel care îl pregătește pe italianul Jannik Sinner (24 de ani), va participa la ediția a șaptea a Sports Festival, în cadrul căreia va avea loc meciul oficial de retragere din activitate a Simonei Halep, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.

Darren Cahill, unul dintre cei mai respectați antrenori din tenisul mondial și fost antrenor al Simonei Halep, revine în 2026 la Sports Festival ca invitat special la evenimentul oficial de retragere a uneia dintre cele mai mari figuri ale sportului românesc și mondial.

Meciul de gală va avea loc pe 13 iunie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca, și va reprezenta punctul culminant al celei de-a șaptea ediții a festivalului.

Prezența lui Darren Cahill va oferi o încărcătură emoțională aparte momentului, întrucât marchează una dintre cele mai importante relații din cariera Simonei Halep.

Australianul este antrenorul alături de care sportiva a obținut cele mai mari performanțe ale carierei sale, inclusiv primul titlu de Grand Slam, Roland Garros 2018, și clasarea pe locul 1 mondial”, precizează sursa citată.

Tehnicianul australian a descris-o pe Halep ca fiind o jucătoare incredibilă, „o adevărată mândrie”, afirmând totodată că se bucură să-i fie alături pentru a celebra o carieră extraordinară.

Abia aștept să revin în România, la Cluj-Napoca, pentru Sports Festival, pe 13 iunie! O ocazie de a sărbători o campioană extraordinară. Simona este o adevărată mândrie pentru ea însăși, pentru familia ei și pentru modul în care și-a construit cariera, prin multă muncă. Iar cel mai important este faptul că Simona a făcut totul în felul ei, de lungul carierei. Campioană de două ori la turnee de Grand Slam, de două ori lider mondial la final de an și o jucătoare incredibilă, care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în top 5 mondial! Vom avea șansa să fim împreună și să celebrăm o carieră cu adevărat extraordinară”, a declarat Cahill.

Colaborarea a început în 2015

Colaborarea dintre Simona Halep și Darren Cahill a început în martie 2015, inițial printr-un program Adidas de dezvoltare pentru jucători și a continuat apoi full-time în perioadele octombrie 2015 - octombrie 2018 și ianuarie 2020 - septembrie 2021.

Împreună, cei doi au traversat atât momentele de vârf ale carierei, cât și perioade dificile. Cahill a fost un reper de stabilitate și sprijin pentru Simona Halep inclusiv în anii cei mai complicați ai carierei sale.

Cu Darren Cahill în echipă, Simona Halep a câștigat 10 turnee WTA și a atins cea mai bună versiune a jocului său, fiind considerată una dintre cele mai complete jucătoare ale generației sale.

După colaborarea cu Simona Halep, Darren Cahill și-a continuat cariera de antrenor la cel mai înalt nivel. În prezent, acesta face parte din echipa tehnică a italianului Jannik Sinner, alături de care a obținut rezultate remarcabile, inclusiv titluri de Grand Slam și Turneul Campionilor. De-a lungul carierei sale, Cahill a mai colaborat cu nume legendare ale tenisului, precum Andre Agassi, pe care l-a antrenat între 2002 și 2006, perioadă în care americanul a câștigat Australian Open 2003 și a devenit, la acea vreme, cel mai vârstnic lider mondial din istoria ATP.

Darren Cahill a fost mentorul și antrenorul lui Lleyton Hewitt, pe care a reușit să îl conducă spre locul 1 ATP (2001). Hewitt a devenit atunci cel mai tânăr numărul 1 din istoria tenisului masculin, la 20 ani și 8 luni, record păstrat timp de 21 de ani, fiind depășit în 2022 de Carlos Alcaraz.

Cea de-a șaptea ediție Sports Festival va avea loc în perioada 11-14 iunie 2026 și va cuprinde sute de activități sportive, competiții, demonstrații, cu invitați internaționali, conferințe inspiraționale și acces gratuit la majoritatea activităților.

