search
Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Întâlnire de grad 0. Simona Halep pune țara la cale cu fiul unui celebru milionar. S-au revăzut la Cluj

0
0
Publicat:

Simona Halep a avut recent o întâlnire importantă la un hotel renumit din Cluj cu Patrick Ciorcilă, omul care se ocupă de managementul imaginii și brandului său.

Simona Halep Foto/Facebook
Simona Halep Foto/Facebook

Fosta campioană mondială a discutat cu acesta planurile de marketing și strategiile pentru perioada următoare, pregătind următorii pași din cariera sa post-competițională.

Întâlnirea are loc la doar câteva zile după ce Halep a participat la Transylvania Open, unde a fost ambasador onorific al turneului. Relația dintre Simona și Ciorcilă este de lungă durată și bazată pe încredere, acesta fiind unul dintre colaboratorii săi cei mai apropiați în ultimii ani.

Toamna trecută, Halep a semnat un contract cu firma Sports Festival, cei care se ocupă de imaginea și brandul constănțencei.

„Este o onoare să preluăm managementul imaginii Simonei Halep. Vorbim despre cea mai mare tenismenă română din toate timpurile, despre cea mai cunoscută sportivă a României. Relația noastră cu Simona s-a construit pas cu pas. Ne dorim să consolidăm și să creștem brandul ei personal, într-un mod autentic, bazat pe aceeași încredere care ne-a legat până acum!, a declarat, la acea vreme, Patrick Ciorcilă.

Story Instagram Simona Halep
Story Instagram Simona Halep

Cine este Patrick Ciorcilă

Omul din spatele carierei post-teren a Simonei Halep este Patrick Ciorcilă, fost jucător de tenis și fiul lui Horia Ciorcilă, directorul Băncii Transilvania.

Tatăl său este unul dintre cei mai bogați oameni din România, cu o avere estimată la aproximativ 300 de milioane de euro, ocupând locul 24 în clasamentul Forbes al celor mai înstăriți români.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cei doi români arestați de FSB și „dezbrăcați la piele” au lăudat Rusia în zeci de ore de filmări: „E libertate aici”
digi24.ro
image
România a intrat în recesiune tehnică. PIB-ul a scăzut pentru al doilea trimestru la rând, potrivit INS
stirileprotv.ro
image
România intră oficial în recesiune tehnică. Bolojan: Face parte din costul anticipat / Grindeanu: E timpul să oprim acest tăvălug
gandul.ro
image
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
mediafax.ro
image
Florin Tănase, alarmă după Craiova – FCSB. Ce se întâmplă cu vedeta campioanei. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face parte din costul anticipat”
digi24.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
UEFA a intervenit de urgență și a schimbat adversarul României! ”Nu se poate”
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat
antena3.ro
image
România intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase. Prognoza meteo pentru 4 săptămâni
observatornews.ro
image
Scărlătescu, datorii de aproape 1 milion de euro: banca i-a blocat conturile, iar bunurile i-au fost sigilate! Cheful de la Pro TV a intrat în belele mari
cancan.ro
image
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
prosport.ro
image
Zile libere legale pentru elevi în 2026-2027. Când stau copiii acasă anul viitor
playtech.ro
image
Întăriri pentru FCSB, după dubla cu Universitatea Craiova! MM Stoica: ”Dacă pierdem duminică, e dezastru!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție de la Kremlin, după decizia fără precedent luată în cazul unui ucrainean
digisport.ro
image
VIDEO Roata istoriei s-a întors și are ”prostul obicei” de a-și plăti datoriile: Cel mai mare imperiu a ajuns să fie împânzit de foștii coloniști / Update: Ulterior au venit scuzele
stiripesurse.ro
image
Teatrul românesc este îndoliat. Actrița Wilhelmina Câta s-a stins din viață înainte de a împlini 74 de ani
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan nu a mai aşteptat revenirea în ţară, a semnat decretele la Bruxelles. Se aplică imediat
romaniatv.net
image
Viața din spatele rolului Plaha. Actorul Iulian Postelnicu dă cărțile pe față
mediaflux.ro
image
Sponsorul echipei din România cumpără lanțul Carrefour: 823 milioane de euro
gsp.ro
image
Secretul întunecat din spatele imaginilor virale. Cine este, de fapt, influencerița considerată acum cea mai frumoasă femeie din lume
actualitate.net
image
Descoperirea șocantă făcută de cercetători despre ADN-ul lui Hitler. Ce au găsit în corpul dictatorului
actualitate.net
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple
click.ro
image
Horoscop joi, 12 februarie. Un nativ se confruntă cu neplăceri legate de locul de muncă
click.ro
image
Horoscop chinezesc 2026. Zodiile care vor fi răsplătite cu mulți bani în anul Calului de Foc
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Victorie în instanță pentru Niculina Stoican, acuzată de plagiat de către Olguța Berbec. Artista a transmis primul mesaj: „Am încercat să rămân demnă și să lupt pentru a-mi apăra numele și munca”
image
Rețeta delicioasă de colțunași pregătită de gospodinele din Delta Dunării. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Saturn în Berbec (2026–2029) Cele 4 zodii cel mai puternic afectate și cum gestionezi lecțiile karmice

Click! Sănătate

image
Poți găsi cele 3 diferențe în 9 secunde?