Întâlnire de grad 0. Simona Halep pune țara la cale cu fiul unui celebru milionar. S-au revăzut la Cluj

Simona Halep a avut recent o întâlnire importantă la un hotel renumit din Cluj cu Patrick Ciorcilă, omul care se ocupă de managementul imaginii și brandului său.

Fosta campioană mondială a discutat cu acesta planurile de marketing și strategiile pentru perioada următoare, pregătind următorii pași din cariera sa post-competițională.

Întâlnirea are loc la doar câteva zile după ce Halep a participat la Transylvania Open, unde a fost ambasador onorific al turneului. Relația dintre Simona și Ciorcilă este de lungă durată și bazată pe încredere, acesta fiind unul dintre colaboratorii săi cei mai apropiați în ultimii ani.

Toamna trecută, Halep a semnat un contract cu firma Sports Festival, cei care se ocupă de imaginea și brandul constănțencei.

„Este o onoare să preluăm managementul imaginii Simonei Halep. Vorbim despre cea mai mare tenismenă română din toate timpurile, despre cea mai cunoscută sportivă a României. Relația noastră cu Simona s-a construit pas cu pas. Ne dorim să consolidăm și să creștem brandul ei personal, într-un mod autentic, bazat pe aceeași încredere care ne-a legat până acum!”, a declarat, la acea vreme, Patrick Ciorcilă.

Cine este Patrick Ciorcilă

Omul din spatele carierei post-teren a Simonei Halep este Patrick Ciorcilă, fost jucător de tenis și fiul lui Horia Ciorcilă, directorul Băncii Transilvania.

Tatăl său este unul dintre cei mai bogați oameni din România, cu o avere estimată la aproximativ 300 de milioane de euro, ocupând locul 24 în clasamentul Forbes al celor mai înstăriți români.