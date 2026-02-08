search
Duminică, 8 Februarie 2026
Theo Rose, impresionată de serviciile hotelului Simonei Halep, din Poiana Brașov: „Chiar vreau să-l laud, extraordinar!"

Publicat:

Cântăreața Theo Rose a împărtășit fanilor experiența sa de la Poiana Brașov, acolo unde a susținut un concert în ciuda problemelor de sănătate. Artista a vorbit despre starea sa, dar și despre condițiile de cazare, lăudând serviciile hotelului deținut de Simona Halep.

Theo Rose FOTO: instagram
Theo Rose FOTO: instagram

Theo Rose a fost diagnosticată cu gripă de tip A, la fel ca întreaga sa familie, dar a ales să urce pe scenă pentru a nu-și dezamăgi publicul.

Bună seara, oameni buni. Vreau să vă dau un update de situație. Ne întoarcem de la Poiana Brașov, am cântat aici la o petrecere, așa cum am putut. De trei zile zac împreună cu fiul meu. Am luat gripa A, care ne-a potolit pe toți, pe toată familia – mama, bărbate-miu începe și el acum, bona lui Sasha și ea, deci ne-a călărit gripa asta pe toți”, a transmis artista pe rețelele sociale, potrivit click.

După concert, Theo Rose a postat un filmuleț în care a vorbit despre experiența sa la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov.

„Am fost și la hotelul Simonei Halep, foarte frumos. Chiar vreau să laud hotelul acela. Extraordinar!”, a declarat artista.

Theo a apreciat serviciile personalului și condițiile de cazare, menționând că acestea au contribuit semnificativ la confortul necesar în momentele dificile.

Situat în inima stațiunii montane Poiana Brașov, hotelul de patru stele al Simonei Halep este considerat un refugiu de lux și dispune de un restaurant premium. 

