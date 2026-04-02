Naționala României, respinsă de un fotbalist de perspectivă. I-a refuzat pe tricolori și a ales să reprezinte Turcia

Umit Akdag (22 de ani) a anunțat că nu vrea să joace pentru naționala României la nivel de seniori. Fost internațional român de tineret, prezent inclusiv la Campionatul European U21 din 2025, Akdag a fost dorit de Mircea Lucescu la prima reprezentativă, dar a refuzat!

Stoperul a spus că a primit convocări la naționala României în fiecare fereastră internațională, dar le-a refuzat pe toate. Stoperul de la Alanyaspor vrea să joace pentru Turcia la nivel de seniori, chiar dacă e născut la București.

„Selecționerul Lucescu a venit să mă vadă în septembrie, am avut o întâlnire. A vrut să joc pentru naționala României. De atunci, chiar dacă am primit convocări la naționala României în fiecare pauză internațională, am refuzat. Poate că nu am spus-o clar până acum pe cine prefer dintre Turcia și România, dar cei care mă cunosc știu pentru cine-mi bate inima”, a declarat Umit Akdag, citat de presa din Turcia.

Stoperul de la Alanyaspor a avut evoluții constant bune și recunoaște că se aștepta să prindă lotul naționalei Turciei pentru barajul de Mondial. „Aveam așteptări, recunosc. Sunt de părere că am avut evoluții bune, însă nu s-a întâmplat. Nu-i nimic, poate data viitoare”, a spus Umit Akdag, coleg cu Ianis Hagi la formația de club.

Turcia a învins chiar România în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. A câștigat și al doilea joc, în Kosovo, și va juca la turneul final din vară, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.