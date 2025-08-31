Când revine Radu Drăgușin pe teren, după accidentarea gravă din ianuarie. Anunțul antrenorului

Radu Drăgușin s-a accidentat grav în luna ianuarie, suferind o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate, și a fost operat în februarie, astfel că a ratat toate meciurile din a doua parte a sezonului trecut, precum și pregătirea din această vară. Coșmarul internaționalului român e pe cale să ia sfârșit, însă tricolorul mai are de așteptat până să joace la nivel înalt la Tottenham.

Thomas Frank, antrenorul său de la formația de club, a anunțat ieri cum decurge perioada de recuperare a fundașului de 23 de ani. Acesta a negat zvonurile din presa engleză potrivit cărora Spurs ar mai căuta un fundaș central în această fereastră de mercato, urmând să se bazeze pe Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso, precum și pe Radu Drăgușin și Kota Takai, atunci când aceștia vor fi apți de joc.

Radu Drăgușin va fi reintrodus treptat în acțiune

„Avem în acest moment trei fundași centrali: Micky van de Ven, Romero și Danso, iar Ben Davies poate juca și el acolo dacă este nevoie. Mai este Kota Takai, tânărul fundaș central pe care l-am transferat în această vară. A început alergările acum, iar săptămâna viitoare se va antrena cu echipa.

Și mai este Drăgușin, care va reveni în următoarele două luni, așa că ar trebui să fie suficient. La cum arată lucrurile în prezent, nu avem nevoie de alt fundaș central”, a afirmat Thomas Frank, citat de The Athletic. Conform sursei menționate, Radu Drăgușin „ar trebui să înceapă antrenamentele alături de colegi în următoarele două-trei săptămâni, dar va fi reintrodus treptat și lent în acțiune”.

Tottenham și-a aflat și adversarele din Champions League

Tottenham, deținătoarea Europa League, a fost admisă grație acestui succes în în faza principală a Ligii Campionilor. Pentru gruparea engleză urmează partide abordabile, cu Borussia Dortmund, Villarreal, Slavia Praga și FC Copenhaga, acasă, și cu PSG (cele două echipe s-au întâlnit în această lună și în Supercupa Europei, câștigată de francezi la loviturile de departajare), Eintracht Frankfurt, Bodo/Glimt și AS Monaco, în deplasare.

Cel mai probabil, Radu Drăgușin nu va fi trecut pe lista UEFA pentru meciurile din faza principală, dar există posibilitatea să fie înscris, având în vedere că ultimele partide din grupă sunt programate la finalul lunii ianuarie.