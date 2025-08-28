Programul Ligii Campionilor 2025/2026. Dueluri de foc pentru Chivu, Man, Drăgușin și Dragomir

UEFA a organizat, astăzi, o tragere la sorți inedită, într-un format hibrid: combinația dintre tradiționalele urne cu bile și un sistem modern computerizat. Așa s-a stabilit programul meciurilor din Liga Campionilor, ediția 2025/2026.

Procesul se desfășoară astfel: echipele sunt extrase mai întâi din urne, începând cu cea a capilor de serie, iar apoi se apasă un buton simbolic. Un software special stabilește cei 8 adversari pentru fiecare echipă.

Regulile sunt clare: fiecare formație va întâlni câte două echipe din fiecare urnă, cluburile din aceeași țară nu se pot duela între ele și nicio echipă nu poate avea mai mult de doi adversari din aceeași națiune.

Cu cine se confruntă Chivu, Drăgușin, Man și Dragomir

Inter Milano, formație pregătită de către antrenorul român Cristi Chivu, are parte de meciuri echilibrate, cu adversari de top și câteva echipe-surpriză. Italienii se vor confrunta pe teren propriu cu Liverpool, Arsenal, Slavia Praga și Kairat Almaty și se vor deplasa pe terenul celor de la Dortmund, Atletico, Ajax și Union SG.

Tottenham, formația lui Radu Drăgușin, are parte de dueluri unul și unul: Dortmund (A), Real Madrid (D), Leverkusen (A), Villarreal (D), Napoli (A), Bodo/Glimt (D), Galatasaray (A și, AS Monaco (D);

Eindhoven, formație care a bătut palma, de curând, cu Dennis Man, are parte de o serie de adversari de top, cu nume grele din toate campionatele puternice. Gruparea din Țările de Jos va da piept cu Bayern, Atletico, Napoli și Union SG, acasă, și va juca în deplasare cu Liverpool, Leverkusen, Olympiacos și Newcastle.

Pentru Pafos, simpla prezență la acest nivel este deja o performanță, însă grupa îi aduce adversari uriași din toate colțurile Europei. Formația în cadrul căreia este legitimat mijlocașul român Vlad Dragomir, se va duela cu Bayern (A), Chelsea (D), Villarreal (A), Juventus (D), Slavia Praga (A), Olympiacos (D), AS Monaco (A) și Kairat Almaty (D);

Adversarii celor de la Barcelona, Real Madrid, PSG și Manchester City

Real Madrid: Manchester City (A), Liverpool (D), Juventus (A), Benfica (D), Marseille (A), Olympiacos (D), AS Monaco (A), Kairat Almaty (D);

Barcelona: PSG (A), Chelsea (D), Frankfurt (A), Club Brugge (D), Olympiacos (A), Slavia Praga (D), FC Copenhaga (A), Newcastle (D);

PSG: Bayern (A), Barcelona (D), Atalanta (A), Leverkusen (D), Tottenham (A), Sporting (D), Newcastle (A), Athletic Bilbao (D);

Manchester City: Dortmund (A), Real Madrid (D), Leverkusen (A), Villarreal (D), Napoli (A), Bodo/Glimt (D), Galatasaray (A), AS Monaco (D);

Programul tuturor meciurilor din grupa Ligii Campionilor poate fi consultat aici.

Programul Ligii Campionilor:

16-18 septembrie - etapa I;

30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;

21-22 octombrie - etapa III;

4-5 noiembrie - etapa IV;

25-26 noiembrie - etapa V;

9-10 decembrie - etapa VI;

20-21 ianuarie - etapa VII;

28 ianuarie - etapa VIII;

30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;

17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;

27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;

10-11 și 17-18 martie - optimi;

7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;

28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;

30 mai - finala (Budapesta).