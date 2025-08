Radu Drăgușin a preluat tricoul purtat de o legendă a clubului Tottenham. Stoperul așteaptă vremuri însorite la Londra

La aproximativ 18 luni de când a fost transferat de la Genoa la Tottenham, Radu Drăgușin (23 de ani) a făcut o schimbare care speră să-i aducă mai mult noroc în noul sezon competițional.

Fundașul român nu a mai evoluat de la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când s-a accidentat la genunchi în cadrul partidei cu Elfsborg, din Europa League. A fost supus unei intervenții chirurgicale la scurt timp după.

„Dragonul” este așteptat în teren începând cu luna septembrie, iar suporterii speră ca revenirea acestuia va fi una curajoasă, solidă și, bineînțeles, spectaculoasă.

„Devin mai puternic pe zi ce trece!”

Doar că, de această dată, Radu Drăgușin revine sub o altă formă. Internaționalul va purta tricoul cu numărul la Tottenham Spurs, același pe care îl poartă și la naționala României.

„Numărul 3 la naționala României și acum numărul 3 la Spurs. Al treilea sezon aici. Devin mai puternic pe zi ce trece. Haide, Spurs!”, a afirmat Radu Drăgușin, în clipul video în care Tottenham i-a anunțat schimbarea numărului.

Tricoul cu numărul 3 s-a eliberat după plecarea lui Sergio Reguilon și, cel mai probabil, acesta a fost solicitat chiar de către fundașul român. De asemenea, Drăgușin întră în cel de-al treilea sezon de activitate alături de gruparea londoneză.

Înainte de această schimbare, fundașul evolua în teren purtând tricoul cu numărul 6. Tricoul cu numărul 6 va fi preluat, acum, de Joao Palhinha, portughezul care a fost împrumutat de Tottenham de la Bayern Munchen.

Gareth Bale rămâne cel mai cunoscut jucător care a purtat tricoul cu numărul 3 la Tottenham. Galezul, o legendă la Tottenham, a evoluat cu acest număr între sezoanele 2008–2009 și 2011–2012, înainte de a trece la celebrul 11, cu care avea să strălucească și la Real Madrid.

„Cea mai dificilă accidentare din fotbal!”

„Cel mai greu moment a fost accidentarea pe care am suferit-o la sfârșitul lui ianuarie. Când ești fotbalist, te simți imbatabil, simți că nimic nu se poate întâmpla. Într-o milisecundă, un pas greșit îți ia acest sentiment. Va trebui să joc cu această accidentare toată viața mea. Trebuie să o accept și să mă împac cu faptul că mereu va fi cu mine.

Ușor, ușor, mă recuperez. Mai puternic am să fiu. A fost dificil, pentru că, în momentul în care am aflat diagnosticul, nu mi-a venit să cred. Este una, dacă nu chiar cea mai dificilă accidentare din fotbal. Am luat-o ca pe o provocare!", recunoștea Drăgușin, în urmă cu câteva luni, în plin proces de recuperare.