De ziua lui, Carlos Alcaraz și-a pus masca de oxigen pe față. Campionul spaniol folosește o metodă revoluționară de recuperare

Carlos Alcaraz a împlinit astăzi vârsta de 23 de ani, prilej cu care campionul spaniol a postat o fotografie cu el în copilărie, precum și imagini cu momente alături de cei dragi.

„Acest băiețel împlinește 23 de ani”, a postat Carlitos pe Instagram împreună cu o fotografie din copilărie. Nu-și sărbătorește așa cum și-ar fi dorit ziua de naștere, fiind departe de teren și de competiții. De asemenea, nu are o dată exactă pentru revenirea în circuit.

Se pare că ibericul suferă de tenosinovită la încheietura mâinii drepte. Diagnosticul oficial nu a fost niciodată făcut public.

În seria de fotografii de pe Instagram, numărul 2 mondial, intrat în umbra italianului Jannik Sinner, a arătat cele mai importante momente din ultima lună, aproape întotdeauna legate de familie, inclusiv ziua de naștere a tatălui său, turneul Under 16 la care a participat fratele său și câteva ieșiri cu prietenii. N-au lipsit Premiile Laureus, unde a câștigat premiul Sportivul Anului 2025.

Una dintre imagini îl arată purtând o mască de oxigen și a stârnit îngrijorare în rândul multor fani, la prima vedere. Mesajul lui a fost însă ferm și a venit cu un îndemn la calm: nu intrați în panică, este un dispozitiv care ajută la recuperarea după efort și face parte din protocolul pentru o revenire mai rapidă. Carlos nu și-a reluat încă antrenamentele și se dedică aproape exclusiv terapiei pentru articulație.

Dorește să revină la Queen's Open, unde își va apăra titlul, și speră să fie pregătit pentru Wimbledon. Dar faptul că nu a început încă antrenamentele și trebuie să continue perioada de odihnă sugerează că revenirea ar putea fi amânată. Medicii spun că este important să nu grăbească lucrurile, pentru a evita consecințe grave.