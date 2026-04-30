Fratele lui Carlos Alcaraz vine tare din urmă. La 14 ani, Jaime are o poftă uriașă să câștige turnee

Spaniolul Jamie Alcaraz, fratele de 14 ani al lui Carlos, va evolua la la turneul U16 de la Madrid.

Numărul 2 mondial este indisponibil din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, dar va exista totuși un Alcaraz pe terenurile de la Caja Magica: fratele mai mic al spaniolului, născut în 2011, care a primit o invitație de a participa la turneul U16, care se desfășoară concomitent cu Madrid Masters 1.000.

Însoțit de părinții săi, va debuta în capitală împotriva lui Pol Mas Tabuena. Fratele său, Carlos, va fi și el în tribune cu această ocazie.

Cel mai interesant detaliu provine însă din programul evenimentului. După cum a relatat Marca, câștigătorul turneului sub 16 ani va fi premiat duminică, în același cadru ca și turneul principal.

Jaime, care a câștigat turneul sub 15 ani de la Murcia Challenger în urmă cu o lună și își propune să repete succesul la Madrid, s-ar putea regăsi pe scenă alături de numărul 1 mondial, Jannik Sinner, care este așteptat pe teren vineri pentru semifinala împotriva lui Arthur Fils.