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Șoc înainte de startul WTA Iași Open! Sorana Cîrstea și Irina Begu s-au retras

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Turneul WTA 250 UniCredit Iași Open 2026 începe duminică, 12 iulie, la Baza Sportivă Ciric, odată cu primele meciuri din calificări. Luni sunt programate ultimele partide din calificări, dar și startul tabloului principal.

Sorana Cîrstea Foto/EPA
Sorana Cîrstea Foto/EPA

Retrageri din motive medicale

Cu puțin timp înainte de debutul competiției, organizatorii și fanii au primit o veste neașteptată. Sorana Cîrstea și Irina Begu, două dintre cele mai importante jucătoare române înscrise la turneu, s-au retras din cauza unor probleme medicale.

Pentru Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 18 WTA), competiția de la Iași ar fi reprezentat una dintre ultimele ocazii de a evolua în fața publicului din România, în sezonul pe care l-a anunțat drept ultimul din carieră. Totodată, ea avea șansa de a cuceri un nou trofeu pe teren propriu, după succesul obținut la Cluj, la începutul acestui an.

Și Irina Begu (35 de ani, locul 173 WTA), campioana ediției precedente, a anunțat că nu va putea să își apere titlul, tot din motive medicale.

Sorana se va prezenta la Iași doar pentru autografe: „Ne vedem!”

„Din păcate, în timpul meciului din turul al doilea de la Wimbledon, am suferit o accidentare abdominală care mă va împiedica să concurez în următoarele câteva săptămâni. Din acest motiv, nu voi putea participa la turneul de la lași. Sunt foarte dezamăgită, pentru că așteptam cu nerăbdare să concurez din nou în România și să vă revăd pe toți. Chiar dacă nu voi putea juca, pe 18 și 19 iulie voi fi la Iași și sper să ne vedem în afara terenului!, a declarat Cîrstea, într-o postare pe Instagram story.

Irina Begu: „Îmi pare nespus de rău!”

„Din păcate, nu voi putea fi prezentă la ediția din acest an a turneului de la Iași Open. În urma unei accidentări, am suferit fracturi la două degete de la picior, iar medicii mi-au recomandat o perioadă de recuperare. Sunt foarte tristă și dezamăgită că voi rata unul dintre turneele mele de suflet. Iașiul ocupă un loc special în inima mea. Aici am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele, iar anul acesta așteptam cu nerăbdare să revin și să încerc să îmi apăr titlul. Îmi pare nespus de rău că nu voi putea fi alături de voi. Vă mulțumesc din suflet pentru susținerea, afecțiunea și căldura cu care m-ați primit de fiecare dată. Le doresc mult succes tuturor participantelor și sper să ne revedem cât mai curând!, a transmis și Irina Begu.

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