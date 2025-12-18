Sportul românesc a rămas fără șef în prag de Crăciun. Bogdan Matei a rezistat mai puțin de un an la șefia ANS

Bogdan-Constantin Matei (45 de ani) și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Plecarea lui are loc într-o perioadă tulbure, în care DNA a intrat pe fir în urma concluziilor alarmante ale raportului întocmit de Curtea de Conturi. Demisa sa urmează să intre în vigoare începând cu data de 28 decembrie 2025.

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!

Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc.

Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!”, a scris Bogdan-Constantin Matei pe rețelele sociale.

La mijlocul lunii trecute, Matei declara pentru Playresponsibly că raportul Corpului de Control nu era finalizat. „Acum este terminat”, a punctat Matei pentru „Adevărul”.

Constantin-Bogdan Matei, fost parlamentar PSD, a fost instalat, la 13 ianuarie 2025, în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Sport, decizia fiind publicată, în Monitorul Oficial.

El a înlocuit-o pe fosta mare canotoare Elisabeta Lipă, care a renunțat la 31 decembrie 2024 la funcția de președinte al ANS, atribuțiile acesteia fiind preluate la momentul respectiv de vicepreședintele Thomas Moldovan.

Constantin Bogdan Matei a urmat cursurile Grupului Școlar „Henri Coandă” din Râmnicu Vâlcea. În 2004 a absolvit Facultatea de Educație Fizică şi Management în Sport a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.