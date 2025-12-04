search
Joi, 4 Decembrie 2025
Canotajul trece pe „urgență”: Federația Elisabetei Lipă cere medicamente și suplimente de peste 3 milioane de euro

Publicat:
Ultima actualizare:

Federația Română de Canotaj a deschis recent o procedură de achiziție publică care a stârnit numeroase semne de întrebare în lumea sportului.

Federația Elisabetei Lipă cere medicamente de peste 3 milioane de euro | FOTO Sport Pictures
Federația Elisabetei Lipă cere medicamente de peste 3 milioane de euro | FOTO Sport Pictures

Documentele oficiale scot la iveală un contract-cadru ce permite cheltuirea unui plafon maxim de 14.836.363,64 lei (aproximativ 3 milioane de euro, fără TVA) pe o perioadă de 24 de luni, pentru medicamente, susținătoare de efort și consumabile medicale.

Totul pornește de la anunțul din „Fișa de date a achiziției. Acord-cadru pentru furnizarea de medicamente, susținătoare de efort, suplimente minerale și consumabile medicale“, în baza căruia forul condus de Elisabeta Lipă și-a exprimat disponibilitatea de a cumpăra produse farmaceutice într-un volum considerabil, justificat prin nevoile loturilor naționale.

Cifre uriașe raportate la bugetul Federației

Conform documentelor, Federația susține că nevoile reale ar depăși chiar acest plafon.

Necesitățile pentru astfel de produse sunt mult mai mari, însă federația trebuie să se limiteze la baremurile stabilite conform art. 20 din HG 1447/2007, cu modificările ulterioare“, se menționează în referatul oficial.

Bugetul alocat canotajului de către ANS pentru anul 2025 este de puțin peste 3 milioane de euro. Federația își justifică estimarea printr-un calcul standardizat.

Valoarea s-a obținut prin înmulțirea numărului de sportivi cu numărul de zile de cantonament și concursuri desfășurate pe perioada a 24 luni (2 ani), înmulțit cu baremul zilnic, conform HG 1447/ 2007, astfel: lot sportivi (seniori, tineret și juniori) 170 sportivi x 330 zile/an x 160 lei/zi x 2 ani = 17.952.000 lei cu TVA inclus”.

Din acest calcul reiese că un singur sportiv, fie el și junior, ar depăși 10.000 de euro/an doar pe suplimente și medicamente.

Ce solicită Federația: liste uriașe de produse

Documentele publice menționează cantități impresionante de produse:

  • Aproape 300 de medicamente – de la siropuri de tuse la analgezice și antibiotice
  • Peste 260 de susținătoare de efort – aminoacizi, antioxidanți, batoane proteice, energizante, colagen etc.
  • Consumabile medicale – feșe, bandaje, plasturi, seringi, benzi kinesio, creme de masaj, mănuși, pulsoximetre și altele

Explicațiile Federației se contrazic cu propriile documente

Contactată de GOLAZO.ro pentru a explica diferențele dintre estimări și realitate, Federația a transmis punctul de vedere prin directorul Sandu Pop.

Suma acea de 14,8 milioane de lei e doar o estimare. Am înmulțit numărul actual de sportivi din toate loturile naționale cu baremul maxim prevăzut de lege pentru fiecare dintre acești sportivi, în așa fel încât, în momentul în care cumpărăm ... aceasta nu va fi o sumă care va fi plătită. E doar o estimare maximă. Păi, noi nici n-avem tot bugetul federației atât, pe doi ani”.

Întrebat cât se cheltuie efectiv pe an, Pop a oferit inițial o aproximare.

Dacă va fi un milion de lei pe 2 ani … Trebuie să mă uit în contabilitate”.

Ulterior, a revenit cu date exacte.

Am verificat în contabilitate, cheltuim undeva la 2-3 milioane de lei pe an (n.r. - între 400.000 și 600.000 de euro)”.

Rezultă astfel că valoarea prevăzută în acordul-cadru este de aproape trei ori mai mare decât consumul real.

Întrebat de ce a fost trecut în document un plafon atât de mare, directorul Federației a replicat.

Legea te lasă să fii sub suma estimată, nu te lasă să fii peste. Și atunci noi trecem maximum prevăzut de lege și după aceea ajustăm, în funcție de buget, de număr de oameni, de situații medicale, de tot felul probleme care apar... Dar nu ajungem să cheltuim 3 milioane de euro nici într-un ciclu olimpic”.

Totuși, în documentul oficial de lansare a licitației, Federația susține exact contrariul.

Necesitățile pentru astfel de produse sunt mult mai mari, însă federația trebuie să se limiteze la baremurile stabilite conform art. 20 din HG 1447/ 2007, cu modificările ulterioare, adică la 160 de lei pe zi pentru fiecare sportiv, pentru orice zi de cantonament sau competiție“.

